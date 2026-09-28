Izabrano novo vodstvo KoHOM-a

Jedan od važnih prioriteta novog vodstva, najavila je, bit će i jačanje položaja liječnika obiteljske medicine zaposlenih u domovima zdravlja. KoHOM će se zalagati za stvaranje kvalitetnijih i ujednačenijih uvjeta rada te za to da liječnici obiteljske medicine, bez obzira na organizacijski oblik u kojem rade, imaju uvjete koji će omogućiti profesionalni razvoj, edukaciju i odgovarajuću financijsku kompenzaciju za svoj rad. Najavila je i zalaganje KoHOM-a za sustavno rješavanje financiranja specijalizacija iz obiteljske medicine.