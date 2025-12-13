Problem ima 47.000 Hrvata
Znate li što je Registar isključenih igrača? "Upisao sam se zbog budućnosti, ako mi dođe žuta minuta..."
Od 1. studenoga 2025. primjena Registra isključenih igrača postala je obvezna za sve licencirane priređivače igara na sreću u Republici Hrvatskoj, označivši važan korak u prevenciji ovisnosti o kockanju. Nakon nešto više od mjesec dana njegove primjene, provjerili smo kako ovaj sustav funkcionira u praksi te s kojim se preprekama susreću građani koji se žele upisati u Registar.
Prema istraživanju iz 2023. o Zlouporabi sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH koje HZJZ provodi svake četiri godine, igranje igara na sreću prisutno je kod značajnog dijela odraslih u Hrvatskoj, najviše u dobi od 35 do 44 godine, a manje među mladima od 15 do 24 godine.
Ozbiljan problem s kockom ima 47.000 Hrvata
Češće kockaju muškarci nego žene.
Problematično kockanje s ozbiljnim negativnim posljedicama javlja se kod 1,7 posto odraslih, što znači da ozbiljan problem s kockom ima oko 47.000 stanovnika Hrvatske.
Umjeren problem ima 3,1 posto, a nizak stupanj problema 2,7 posto odrasle populacije u Hrvatskoj.
Što je Registar isključenih igrača?
Registar isključenih igrača nacionalni je sustav i njegova se primjena odnosi na sve licencirane priređivače igara na sreću u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća automat klubove, kasina, uplatna mjesta sportskog klađenja, priređivače lutrijskih igara te sve licencirane online platforme. Podnošenjem zahtjeva za isključenjem, status osobe postaje važeći za sve priređivače, za razliku od prijašnjeg sustava u kojem se isključenje provodilo pojedinačno, što je otežavalo učinkovitu zaštitu građana.
Isključenje je moguće postaviti u trajanju od 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana, 3 godine, 5 godina i trajno. Opoziv isključenja moguće je podnijeti po isteku 3 mjeseca od dana predaje zahtjeva za isključenjem, bez obzira na razdoblje za koje je isključenje traženo.
Iz Hrvatskog zavoda za javni zdravstvo objasnili su nam kako funkcionira postupak upisa u Registar isključenih igrača i tko provodi nadzor da se osobama upisanim u Registar zaista i onemogućuje igranje igara na sreću i pristup objektima priređivača igara na sreću.
"Priređivači su obvezni provjeriti nalazi li se igrač u Registru isključenih igrača prije ulaska u prostor, registracije računa ili započinjanja igre. Provjera se odvija automatski putem centralnog informacijskog sustava koji priređivaču dostavlja isključivo informaciju "može igrati" odnosno "ne može igrati", bez prikaza osobnih podataka.
Tko provodi nadzor?
Nadzor nad provedbom ovih obveza provodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću (NN 72/2025). Isti zakon propisuje prekršajne odredbe (čl. 72. st. 1.), prema kojima se mogu izreći novčane kazne u rasponu od 6.630,00 do 66.360,00 eura. Nadalje, člankom 32. stavkom 1. predviđena je i stroža mjera, odnosno mogućnost oduzimanja prava priređivanja igara na sreću ako se utvrdi nepridržavanje mjera društveno odgovornog priređivanja."
Iako je Registar isključenih igrača zamišljen kao alat u prevenciji ovisnosti o kockanju, put do upisa u njega za našeg čitatelja nije bio jednostavan. Unatoč zakonskim obvezama priređivača, morao je, kaže nam, obići četiri kladionice kako bi ostvario svoje pravo na trajno isključenje.
"Inzistirao sam da nas upišu u Registar"
"Išao sam se upisati s bratom. Prvo smo otišli u jednu kladionicu gdje nam je žena rekla da nas ne stigne upisati. Otišli smo u drugu kladionicu jer sam čuo da se možemo upisati u Registar u bilo kojoj kladionici za trajno isključenje i tamo su nas odbili. Otišli smo i u treću kladionicu i uvijek je postojao neki razlog zašto nas sada ne mogu upisati."
"Na kraju smo otišli u četvrtu kladionicu, žena nas je upisala u Registar nakon oklijevanja. Inzistirao sam da mi to naprave jer sam na zidu kladionice vidio papir na kojem piše da to po zakonu moraju napraviti. Tek onda nas je upisala u Registar, trajno. Bilo je frustrirajuće, gubio sam vrijeme na nešto što moraju napraviti jer je propisano zakonom", ispričao nam je.
"Svi priređivači dužni su provoditi provjeru igrača"
Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji vodi Registar isključenih igrača navode kako je Registar započeo s radom 1. kolovoza 2025. Priređivačima je zatim dano prijelazno razdoblje do 1. studenoga 2025. (90 dana) radi prilagodbe njihovih sustava za rad s Registrom, nakon čega je njegova primjena postala obvezna za sve licencirane priređivače igara na sreću u Republici Hrvatskoj. Od tog datuma svi priređivači, kako fizički tako i online, dužni su provoditi provjeru igrača putem centralnog sustava prije omogućavanja sudjelovanja u igrama na sreću te unijeti svaki zaprimljeni zahtjev za isključenjem u roku od 24 sata od primitka.
"U slučaju sumnje da priređivač ne provodi zakonske obveze, moguće je podnijeti prijavu nadležnom regulatoru – Poreznoj upravi Ministarstva financija, koja je zadužena za nadzor nad provedbom", navode.
"Ne želim imati opciju za kockanje"
Čitatelj nam govori da već godinu dana nije posegnuo za kladionicama i ostalim priređivačima igara na sreću: "Upisao sam se zbog budućnosti, ako mi dođe žuta minuta da nemam opciju za kockanje."
"Slučajno sam čuo za Registar"
Kao posebnu opasnost ističe online platforme priređivača igara na sreću te dodaje da je Registar izvrstan način za prevenciju ovisnosti o online platformama za kockanje. Misli i da veliki broj ljudi i ne zna da ovakva vrsta Registra postoji: "Nisam ni znao da imam tu mogućnost, slučajno sam čuo."
Osim njega, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do početka prosinca više od 3.100 osoba podnijelo je zahtjev za isključenje iz igara na sreću putem centralnog Registra.
Više od 3.100 osoba podnijelo zahtjev za isključenje
Broj zahtjeva prema trajanju isključenja iznosi:
- 3 mjeseca: 197
- 6 mjeseci: 122
- 1 godina: 253
- 3 godine: 65
- 5 godina: 101
- trajno isključenje: 2.445
Vidljivo je da izrazito velik broj korisnika odabire trajno isključenje, što upućuje na visoku razinu motivacije za trajnim prekidom sudjelovanja u igrama na sreću.
Jesu li utvrđeni prekršaji?
Upit o nadzoru provedbe Registra isključenih igrača te broju utvrđenih prekršaja, poslali smo Ministarstvu financija - Poreznoj upravi koji su zaduženi za kontrolu provedbe Registra.
"Sukladno Zakonu o igrama na sreću priređivač, ovlašteni djelatnik Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ustanove za zaštitu obitelji te zdravstvene ustanove koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja i liječenjem ovisnosti i tijelo koje je nadležno za provedbu zaštitne mjere i posebne obveze izrečene u sudskom postupku dužni su dostaviti podatke o isključenim igračima u Registar isključenih igrača neposredno po zaprimanju zahtjeva za isključenje, a najkasnije u roku od 24 sata od zaprimanja. Priređivač je dužan osigurati da takav igrač ne sudjeluje u igrama na sreću.
Novčane kazne
Odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 6.630,00 do 66.360,00 eura kazniti za prekršaj pravna osoba, priređivač ako u propisanom roku ne dostavi podatke o isključenim igračima u registar isključenih igrača i ne isključi iz igre igrača upisanog u registar isključenih igrača, te odgovorna osoba u pravnoj osobi s novčanom kaznom od 660,00 do 6.630,00 eura."
Predmetne odredbe Zakona stupile su na snagu s 1. studenim 2025. godine i planiraju se i provode sukladno Planu rada poreznog nadzora, međutim podaci o provedenim nadzorima se analitički ne prate na zatraženi način."
Također, Porezna uprava provodi postupke zabrane obavljanja gospodarske djelatnosti putem interneta (blokade IP adresa). Izdavanjem Naloga o zabrani rada blokira se pristup sadržaju internetske stranice sukladno Općem poreznom zakonu. Obzirom da se nove web stranice kreiraju (otvaraju) svakodnevno Porezna uprava kontinuirano i svakodnevno obavlja analizu temeljem koje blokira pristup sadržajima internetskih stranica. Navedeni popis dostupan je na poveznici.
Blokiran pristup sadržaju 1.112 web adresa
Zbog nedozvoljenog obavljanja djelatnosti kockanja i klađenja putem interneta do 30. studenog 2025. godine obrađeno je 2.450 web-adresa internetskih stranica i izdani su Nalozi o zabrani rada kojima je blokiran pristup sadržaju 1.112 web-adresa internetskih stranica s pripadajućim poddomenama.
Ostale informacije o funkcioniranje Registra isključenih igrača možete pronaći OVDJE.
Trebate li informacije kome se obratiti za savjet ili pomoć ako vi ili netko vama blizak ima problem s ovisnošću? Više pročitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare