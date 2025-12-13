Znate li što je Registar isključenih igrača? "Upisao sam se zbog budućnosti, ako mi dođe žuta minuta..."

"Išao sam se upisati s bratom. Prvo smo otišli u jednu kladionicu gdje nam je žena rekla da nas ne stigne upisati. Otišli smo u drugu kladionicu jer sam čuo da se možemo upisati u Registar u bilo kojoj kladionici za trajno isključenje i tamo su nas odbili. Otišli smo i u treću kladionicu i uvijek je postojao neki razlog zašto nas sada ne mogu upisati."

"Na kraju smo otišli u četvrtu kladionicu, žena nas je upisala u Registar nakon oklijevanja. Inzistirao sam da mi to naprave jer sam na zidu kladionice vidio papir na kojem piše da to po zakonu moraju napraviti. Tek onda nas je upisala u Registar, trajno. Bilo je frustrirajuće, gubio sam vrijeme na nešto što moraju napraviti jer je propisano zakonom", ispričao nam je.