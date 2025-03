Ispovijest bivšeg ovisnika: Za mene je igra završila, evo kako sam prokockao tri milijuna kuna

Podijeli :

Gotovo četvrt milijuna stanovnika Hrvatske izravno je ili neizravno pogođeno ovisnošću o kockanju, a posebno zabrinjava porast te ovisnosti kod mladih. Kako im učiniti nedostupnijima kasina, automat-klubove, kladomate, kladionice? Vlada to pokušava novim Zakonom o igrama na sreću.

“Zakockao sam milijune”

Kladionica je Luki bila pokraj osnovne škole i u nju je prvi put ušao s 13 godina. “Onda sam se poslije toga prebacio konkretno na poker pa pojavom online, internet klađenja to je eskaliralo. U kontinuitetu to traje više od 25 godina kod mene”, ispričao je za HRT bivši ovisnik Luka.

Zakockao je puno novaca. “Prije pet godina, samo u 22 dana zakockao sam tri milijuna i 200 tisuća kuna”, govori. Bili su to njegovi prihodi i novac do kojeg je došao manipulirajući drugima koje je uvukao u začarani krug.

Ovo mu je drugo liječenje od ovisnosti i sad, s 40 godina, smatra da je igra završila. No, i dalje oko sebe stalno vidi oglase za igre na sreću. “Kod mene se sad trenutačno, dok sam u ovoj stabilnoj apstinenciji, javilo veliko gađenje”, kaže.

Prisjetio se svojih kockarskih dana, odnosno ulazaka u kladionicu. “Benzinska crpka na kojoj sam kupovao A bonove za napuniti račun da mogu igrati, meni je ona stvarala žudnju”, govori Luka.

Sve više ovisnika o kockanju među maloljetnicima

Novim zakonom o igrama na sreću pokušava se tomu stati na kraj. Zabranjuje se oglašavanje na televiziji, radiju i internetu od 6 do 23 sata.

Takav sadržaj na javnim i vidljivim površinama više ne smije biti, u reklamama se ne smiju pojavljivati poznate osobe ni kreatori sadržaja na društvenim mrežama, odnosno influenseri.

I tri tisuće kladomata zauvijek odlaze iz kafića. “Predlažemo uvođenje zabrane postavljanja samoposlužnih terminala uz prijelazno razdoblje, primjena će biti do 1. siječnja 2026.”, poručio je 7. ožujka 2025. ministar financija Marko Primorac.

A mnoge kladionice, kasina i automat-klubovi morat će se premjestiti najmanje 200 metara od škola i 500 metara od vjerskih objekata kad im isteknu sadašnje licence. “Već smo imali nekoliko mlađih ljudi, koji se javljaju na liječenje u dobi od 18 – 19 godina, a koji su počeli kockati u automat klubovima kad su bili maloljetni, bez nekih većih problema su mogli pristupiti igrama na sreću. To nije dobro”, naglasio je doc. dr. sc. Davor Bodor iz Dnevne bolnice za ovisnost o kockanju Klinike za psihijatriju “Sveti Ivan”.

Nužan registar

Priređivači igara na sreću zakon ocjenjuju kao oštar s kratkim vremenom prilagodbe. No pozdravljaju najavljeni registar isključenih igrača u nadležnosti HZJZ-a. “Takav registar je nužan i potreban da bi se postigla stvarna svrha takvog samoisključenja ili isključenja igrača, no treba dobro propisati jednake uvjete i mjere za sve i pratiti kako će se sve to ispunjavati u samoj praksi”, smatra Matea Mateković iz Hrvatske udruga za igre na sreću.

Taj registar za neke priređivače igara ne znači mnogo. Psihijatar Bodor navodi primjer svog pacijenta koji se sam isključio. “Čovjek koji je uspostavio stabilnu apstinenciju i dobro se oporavlja, tri mjeseca nakon, dobiva promotivnu ponudu za besplatnim vrtnjama i uputama kako da ponovo aktivira svoj račun”, kazao je Bodor.

Tom sirenskom zovu zarade bez muke mnogima je teško odoljeti. A bivši ovisnici kažu – sretni bi bili da ga nikad nisu ni čuli.

