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ONEČIŠĆENJE

Zrak u Dalmaciji se poboljšao, dim iz BiH još prisutan kod Vrgorca

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Hina
|
07. ruj. 2026. 12:47
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Ivo Cagalj/PIXSELL

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u ponedjeljak je kvaliteta zraka bolja, nakon što su u nedjelju vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko porasle zbog dima s požarišta u BiH, no situacija tijekom mjerenja stalno se mijenja, doznaje se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo.

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U zapadnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije kvaliteta zraka je bolja, dok je dim još uvijek prisutan u okolici Vrgorca, izjavio je za Hinu voditelj Odjela za ispitivanje zraka, tla, otpada i buke Nenad Periš.

"Situacija je danas puno bolja. Trenutno na snazi nisu posebne mjere za osobe koje imaju respiratorne probleme s obzirom da su vrijednosti uobičajene. Radi se o vrijednostima koje u županiji bilježimo cijelu godinu.

Kako se situacija stalno mijenja savjetujemo ljudima koji imaju respiratornih problema, kao i trudnicama da ukoliko primijete dim da se ne izlažu fizičkim aktivnostima dok se ne raziđe. Vjerujemo kako će se zrak u okolici Vrgorca uskoro poboljšati, dok je za zapadni dio županije on trenutno dobar", kazao je Periš.

Zbog dim i miris paljevine koji se osjeti u Dalmaciji, a povezan je s velikim požarima na području Bosne i Hercegovine. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje građanima da zatvore prozore na objektima te da prate upute nadležnih službi.

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