Zrak u Dalmaciji se poboljšao, dim iz BiH još prisutan kod Vrgorca

Kako se situacija stalno mijenja savjetujemo ljudima koji imaju respiratornih problema, kao i trudnicama da ukoliko primijete dim da se ne izlažu fizičkim aktivnostima dok se ne raziđe. Vjerujemo kako će se zrak u okolici Vrgorca uskoro poboljšati, dok je za zapadni dio županije on trenutno dobar", kazao je Periš.