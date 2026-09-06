POŽAR U SUSJEDSTVU
FOTO / Dalmacija se probudila u dimu, ljudi su u panici: "Bili smo maloprije vani, ne može se disati"
Dalmacija je jutros osvanula prekrivena gustim slojem dima i izmaglice, zbog čega je na brojnim područjima vidljivost znatno smanjena. Građani s obale, otoka i iz dalmatinskog zaleđa istodobno javljaju o izraženom mirisu paljevine.
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Na različitim dijelovima Dalmacije horizont je zamućen, obrisi brda jedva se naziru kroz sivkastu izmaglicu, a dim je prekrio naselja i more. Neuobičajeni prizori i miris paljevine zabrinuli su brojne stanovnike, koji su posumnjali da u njihovoj neposrednoj blizini gori požar.
Vatrogasne službe zbog toga su tijekom jutra zaprimile velik broj poziva građana. Međutim, prema informacijama vatrogasaca, na području Dalmacije nema aktivnog požara koji bi bio uzrok dima i mirisa paljevine.
"Bili smo maloprije vani, ne može se uopće disati", rekla nam je jedna čitateljica iz Splita.
O situaciji se oglasila i Hrvatska vatrogasna zajednica, koja je zbog velikog broja poziva zabrinutih građana prenijela informacije Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.
"Dim i miris paljevine koji se osjeti na području od Imotskog pa sve do obale i otoka posljedica je velikog požara u BiH te nema aktivnog požara u blizini", izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
Kako navodi naša meteorologinja Tea Blažević, zračne struje prenijele su dim iz Bosne i Hercegovine preko velikog dijela Dalmacije, zbog čega se posljedice požara osjećaju i vide na području od dalmatinskog zaleđa do obale i otoka.
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