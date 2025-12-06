Županijsko državno odvjetništvo se oglasilo o napadu na policajca u Splitu

Splitski kontakt policajac Prve policijske postaje Ante Križan napadnut je u srijedu navečer na adresi Put Mostina. Vraćao se s posla kući kada je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima koji su sve prijavili policiji. Pošto je naišao na njega i prepoznao ga pokušao ga je zaustaviti, no mladić je izvadio nož i izbo ga desetak puta.