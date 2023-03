Žuvela: Država očekuje da jedan ginekolog brine o 9000 pacijentica. Nakaradno!

Podijeli :

Ginekolog Ivica Žuvela uključio se u N1 Newsroom iz Benkovca. Liječnik je upozorio na bizaran problem pacijentica kojima treba ginekološka skrb u Benkovcu, a postoji i liječnik koji bi im htio pružiti tu skrb u okviru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali zbog birokracije se to ne događa. Žuvela objašnjava kako je to uopće moguće.

“Očito negdje gore u HZZO-u neki ljudi pišu odredbe koje nemaju veze sa zdravom pameću. Za kolegu je uložen novac u školovanje, dobio je ambulantu i priliku da radi, ali netko je napisao klauzulu da on pacijentice ne smije pregledavati dok taj broj ne prijeđe 1500 pacijentica što je po meni nonsense s obzirom na to da su pacijentice koje su se upisale kod njega ili nisu imale ginekologa ili su otišle od drugog kolege kod kojeg su predugo čekale na pregled. Nadajući se da će doći na red što prije, upale su u zamku da su se upisale, a ne mogu doći na redovitu kontrolu. Čak se neke vraćaju svojim ginekolozima jer računaju da je boje čekati mejsec, dva tri, nego čekati da se ova situacija razrješi. Ja ne znam koja je svrha takve klauzule. Mislim da je čovjeku trebalo biti omogućeno da radi. Istina, dozvoljeno mu je da pomaže u bolnici, ali kolega je mlad i ambiciozan, sve što čujem o njemu je u superlativu i bilo bi šteta da izgubimo takvog kolegu zbog birokracije”, ističe Žuvela.

Radi se o području koje ionako nema dovoljno ginekologa. Ginekolog objašnjava: “Ja kad sam došao u Benkovac to je bila devastirana ambulanta. Sredio sam nešto svojim sredstvima, nešto donacijama. Došao sam do nekih 5000 pacijentica koje su upisane kod mene. Zbog istog razloga zbog kojeg su se žene upisale kod kolege, meni dolaze pacijentice iz Zadra, Starigrada, Selina, Pirovca… Mislim da je potreba za ginekolozima, kao i pedijatrima, velika. Trebalo bi pojednostavniti neke stvari i dozvoliti ljudima da rade posao za koji su školovani. 97% liječnika u Hrvatskoj je nezadovoljno uvjetima rada, ovakve stvari doprinose tom nezadovoljstu – da ne možete raditi posao za koji ste školovani zbog birokracije ili ne možete napredovati”.

Komentirao je i one koji ovakve odluke donose: “Mislim da je i inače sustav dosta maćehinski određen prema medicinskom osoblju – 2700 birokrata u Hrvatskoj donose ovakve klauzule nemajući uopće sluha za ono kakvo je stanje na terenu. Mislim da ne razumiju situaciju. Čudi me da Dom zdravlja nije poslao dopis HZZO-u da se ta klauzula preskoči, ali mislim da to nije njihova greška jer ta klauzula postoji”. Ipak, liječnik smatra da bi Dom zdravlja trebao reagirati i objasniti HZZO-u specifičnost situacije. “Ima još puno problema u zdravstvu, a na kraju ispaštaju pacijenti koji redovito plaćaju svoje osiguranje, a ne mogu to iskoristiti zbog dugih lista čekanja. Onda dva puta plaćaju istu stvar koju su već platili i kod privatnika”.

Istaknuo je veliki problem s kojim se suočavaju svi ginekolozi u Hrvatskoj: “HZZO meni određuje 6000 žena i maksimum od 9000 žena – to je daleko previše. Mi smo na razini primarne ginekologije napravili dopis u kojem bi idealan broj za svakog ginekologa bio 4200 da se može pacijenticama pružiti adekvatna skrb, ali HZZO to nije prihvatio”.

“S obzirom na sustav koji je nakaradno postavljen, prisiljen sam fušariti. Prisiljen sam imati po 30 do 50 pregleda dnevno. Kakvu uslugu te pacijentice dobivaju? Samo je pitanje sreće da se ne događaju slučajevi koji bi se mogli događati. Oni koji egzistiraju od nas koji smo na prvoj liniji, nama takvim klauzuama onemogućavaju naš rad, a ovise o nama”.

Komentirao je i reforme koje ministar Beroš najavljuje: “Ovo nije reforma. Jedino što je vrijedno spomena su sistematski pregledi koji postaju obavezni jer je prevencija 7 do 10 puta jeftinija od samog liječenja uznapredovale bolesti. To je dobar smjer. Ja sam prije par godina napisao nacrt reforme, ali o tome ćemo u predizbrojnoj kampanji”, najavljuje Žuvela. “Treba napraviti jedan drastičan zaokret da više nemamo sustav u kojem se pacijenti prebacuju u privatni sektor. Mislim da to nije rješenje. Ako ikad zaživi moja reforma, nećete imati privatno i javno, svi će biti na tržištu”.

