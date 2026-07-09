Zviždačica Cvrtila ispred Ustavnog suda održava akciju "Čekam odluku"

Ocijenila je i da bi, radi očuvanja povjerenja javnosti u nepristranost postupka, bilo primjereno da o njezinu predmetu ne odlučuje ustavni sudac i bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, navodeći da je on u rodbinskoj vezi s dugogodišnjim predsjednikom HDZ-a Kutina Ivanom Crncem, koji je, kako je istaknula, donedavno bio pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Kutine za vrijeme gradonačelnika Zlatka Babića, protiv kojega se vodi kazneni postupak temeljem njezine kaznene prijave.