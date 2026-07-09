POSTUPAK TRAJE GODINAMA
Zviždačica Cvrtila ispred Ustavnog suda održava akciju "Čekam odluku"
Predsjednica Udruge Pomak Adrijana Cvrtila u četvrtak od 13 do 16 sati održava ispred Ustavnog suda simboličnu građansku akciju "ČEKAM ODLUKU.", skrećući pozornost na to da njezina ustavna tužba već više od godinu dana čeka odluku suda, dok njezin sudski postupak traje gotovo pet godina.
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Cvrtila, kako se navodi u priopćenju Udruge Pomak, mirno sjedi na javnoj površini u blizini Trga svetoga Marka sa sklopivim stolcem i kartonom s natpisom "ČEKAM ODLUKU.", u skladu s uputama Policijske uprave zagrebačke o sigurnosnim ograničenjima na tom području.
Iz udruge navode da njezin sudski postupak traje gotovo pet godina, unatoč tome što Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti propisuje hitnost postupanja u takvim predmetima.
Udruga je od Ustavnog suda prethodno zatražila i informacije o kriterijima određivanja redoslijeda rješavanja ustavnih tužbi, na što je, kako navode, dobila odgovor da ne postoje pisani kriteriji niti interni akti kojima bi se to uređivalo, već svaki sudac izvjestitelj sam određuje dinamiku rješavanja predmeta iz svoje referade.
"Danas nisam ovdje kako bih prosvjedovala niti kako bih tražila bilo kakvu povlasticu. Ovdje sam zato što čekam odluku", izjavila je Cvrtila, dodajući da građani imaju pravo razumjeti prema kojim se pravilima određuje redoslijed odlučivanja o ustavnim tužbama.
Ocijenila je i da bi, radi očuvanja povjerenja javnosti u nepristranost postupka, bilo primjereno da o njezinu predmetu ne odlučuje ustavni sudac i bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, navodeći da je on u rodbinskoj vezi s dugogodišnjim predsjednikom HDZ-a Kutina Ivanom Crncem, koji je, kako je istaknula, donedavno bio pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Kutine za vrijeme gradonačelnika Zlatka Babića, protiv kojega se vodi kazneni postupak temeljem njezine kaznene prijave.
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