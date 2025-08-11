Toplinski val na vrhuncu: Temperature idu do 40 stupnjeva, evo gdje će biti najgore

Pixabay / Ilustracija

Danas sunčano, gotovo bez naoblake i vruće uz vrhunac toplinskog vala crveni Meteoalarm je na snazi na Jadranu i u dalmatinskoj zagori gdje temperature uz toplu buru mogu doseći i 40 C. Puhat će jaka mjestimice u podvelebitskom primorju olujna bura.

Sinoptičku situaciju nad Europom obilježava toplinski val i anticiklona te ciklona nad Atlantikom i duboka ciklona nad zapadnom Azijom. Vrh toplinskog vala premješta se sporo prema istoku.

Vrijeme je karakteristično za anticiklonu, vedro i stabilno a uz stalno pritjecanje toplog suhog zraka sa sjevera Afrike toplo i vrlo vruće.

Topao zrak nosi i pijesak te će se i u našim krajevima sredinom ovog tjedna atmosfera zamutiti. Toplinski val je na vrhuncu i trajat će idućih 8 do 10 dana.

Nestabilan zrak nakupljat će se sjeverno od Alpa, a njegov utjecaj u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti u vidu povećanja naoblake i rijetkih pljuskova te manje osvježenje od svega 2 do 3 stupnja prognoziramo oko 16. rujna.

Ultravioletni indeks je vrlo visok, a temperatura mora je izmedju 25 i 28c.

Sutra nastavak stabilnog sunčanog vremena uz jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti ugodnih 13 do 18, a na Jadranu uz fenski efekt bure od 23 do 28.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 32, a na Jadranu i u zaobalju oko 38C. Bura u slabljenju te će krajem dan zapuhati jak maestral.