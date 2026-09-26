Nastavlja se sudski spor
CNN, MS NOW i Politico uzvratili Trumpu tužbom
Američke televizijske kuće u petak su pratile treći dan posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga SAD-u, dok CNN, MS NOW i Politico nastavljaju sudsku bitku zbog Trumpove zabrane njihova pristupa Bijeloj kući.
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Trump je prošlog tjedna trima medijskim kućama zabranio pristup Bijeloj kući, prije nego što je sudac naložio administraciji da poništi tu odluku.
CNN, ABC, CBS, Fox News i NBC rotiraju se u praćenju predsjednikovih aktivnosti, dijeleći troškove te ustupajući snimke drugim medijskim kućama. Ostale televizijske mreže iz solidarnosti su odbile postaviti svoje kamere, stoga su prva dva dana posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga protekla bez zajedničkog snimanja.
Trump putem medija nastoji kreirati pozitivnu sliku o sebi i promovirati svoje političke ciljeve. Nakon povratka u Bijelu kuću početkom prošle godine, njegova je administracija zauzela oštar stav prema vodećim medijskim kućama, uključujući ograničavanje pristupa Ovalnom uredu i drugim prostorima.
Tijekom boravka kineskog predsjednika u Washingtonu, Trump nije htio odgovarati na pitanja o Kini, Iranu i zabrani pristupa pojedinim medijima.
''Cijenimo korektno izvještavanje. Bilo je vrlo korektno. Cijenimo to”, rekao je kasnije Trump novinarima dok je stajao uz Xija. Bijela kuća nije odgovorila na upit Reutersa za komentar o ponovnom omogućavanju pristupa gore spomenutim medijima.
Odluku u zabrani pristupa Bijeloj kući trima medijskim kućama američki je predsjednik obrazložio njihovim lažnim ili negativnim izvještavanjem. No, sudac je prije dva dana naložio privremeno ukidanje spomenute odluke, ocijenivši je neustavnom. CNN, MS NOW i Politico podnijeli su tužbu protiv Trumpa i drugih članova njegove administracije zbog, kako navode, kršenja prvog amandmana američkog Ustava koji štiti slobodu govora i tiska. Ukoliko bi sudski proces rezultirao sudskom zabranom provedbe Trumpove odluke, predsjednik SAD-a mogao bi nastaviti pravnu bitku na saveznom sudu.
Od početka svog drugog predsjedničkog mandata, Trump protiv medija vodi kampanju bez presedana koja se, osim ukrate pristupa, sastoji od osobnih napada na novinare, sudskih tužbi protiv medijskih kuća te poziva Komisiji za komunikacije da televizijskim i radijskim postajama oduzme licence za emitiranje.
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