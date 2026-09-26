CNN, MS NOW i Politico uzvratili Trumpu tužbom

Odluku u zabrani pristupa Bijeloj kući trima medijskim kućama američki je predsjednik obrazložio njihovim lažnim ili negativnim izvještavanjem. No, sudac je prije dva dana naložio privremeno ukidanje spomenute odluke, ocijenivši je neustavnom. CNN, MS NOW i Politico podnijeli su tužbu protiv Trumpa i drugih članova njegove administracije zbog, kako navode, kršenja prvog amandmana američkog Ustava koji štiti slobodu govora i tiska. Ukoliko bi sudski proces rezultirao sudskom zabranom provedbe Trumpove odluke, predsjednik SAD-a mogao bi nastaviti pravnu bitku na saveznom sudu.