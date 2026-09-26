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Trumpova neobična strategija za izbore za Kongres: Biračima daje suprotno od onoga što žele
Postoji jednostavan način da se shvati naizgled teška situacija republikanaca uoči izbora za Kongres na polovici predsjedničkog mandata. Nove ankete CNN-a i SSRS-a pokazuju da birači sve jasnije znaju što žele. A predsjednik Donald Trump im to ne može ili ne želi pružiti.
Amerikanci žele gospodarsko olakšanje. Smatraju da su hrana i stanovanje preskupi. Pritisak se dodatno pojačao u četvrtak, kada su kamatne stope na hipotekarne kredite premašile sedam posto.
Dok im plaće sve brže odlaze na svakodnevne troškove, Amerikanci su još nezadovoljniji jednim od glavnih uzroka takvog stanja – ratom s Iranom. Čak i republikanski birači sve više gube povjerenje u taj sukob dok cijene benzina i dizela snažno rastu, piše CNN.
Građani su također sve zabrinutiji zbog napretka umjetne inteligencije. To ne čudi nakon nedavnih upozorenja čelnika tehnoloških kompanija da bi tehnologija koju su stvorili mogla predstavljati prijetnju čovječanstvu.
Ipak, kada je riječ o tim trima pitanjima, kao i mnogim drugima, Trump zastupa politiku koja je upravo suprotna onome što većina Amerikanaca želi.
Govori o gospodarskom "zlatnom dobu“ koje, prema autoru teksta, vidi samo on. Trump tvrdi da je znatno snizio cijene hrane, što CNN ocjenjuje netočnim. Za inflaciju pak okrivljuje Joea Bidena, koji je predsjedničku dužnost napustio prije 19 mjeseci.
To objašnjava iznimno nepovoljno političko okruženje za republikance. Samo 27 posto ispitanika u ovotjednoj anketi CNN-a i SSRS-a izrazilo je povjerenje u Trumpovo upravljanje gospodarstvom. Slično malen udio ispitanika smatra da su gospodarske prilike dobre. To je posebno nepovoljno za republikance u neizvjesnim izbornim utrkama jer je dvije trećine ispitanih Amerikanaca reklo da im je gospodarstvo „iznimno važno“ pri odlučivanju kako će glasati u studenome.
Ankete CNN-a također pokazuju da tri četvrtine Amerikanaca ne vjeruje da predsjednik ima plan za izlazak iz rata koji uskoro ulazi u osmi mjesec. U srijedu je u govoru pred Općom skupštinom UN-a iznio dvije mogućnosti – pokušaj da se Iran „uništi“ ili postizanje dogovora s Teheranom. Njegova neodređena prognoza da će sukob na neki način završiti nakon izbora za Kongres teško će umiriti dvije trećine Amerikanaca koji smatraju da SAD ne pobjeđuje u ratu. Samo 26 posto odobrava način na koji Trump vodi rat.
Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, Trump je ponovno zauzeo stajalište suprotno većinskom raspoloženju birača. „Želim da ostane upravo ovako kako jest“, napisao je u četvrtak na društvenim mrežama. Sedam od deset Amerikanaca koji smatraju da bi država trebala snažnije regulirati umjetnu inteligenciju zasad neće dobiti ono što žele.
Kako bi Trump mogao završiti u najnepovoljnijoj mogućoj situaciji
Predsjednici ne bi trebali donositi odluke samo zato što su popularne. Ponekad zauzimanje stava suprotnog željama birača pokazuje dosljednost i političku hrabrost. Političare se često optužuje da najprije pogledaju rezultate anketa, a zatim odluče kakav će stav zauzeti o važnom pitanju. Trump ne postupa tako.
No čini se da je zaboravio kako su obećanja o snižavanju cijena i izbjegavanju novih ratova bila ključan dio njegove privlačnosti biračima 2024. godine. Ispunio je treći važan dio svoje kampanje – osiguravanje južne granice – ali stroge akcije deportacije mogle bi ga udaljiti od važnih umjerenih i latinoameričkih birača.
Najnovija anketa CNN-a pokazala je da birači demokratima daju prednost od osam postotnih bodova u odnosu na republikance. No to je četiri boda manje nego u isto vrijeme tijekom Trumpova prvog mandata, uoči izbora za Kongres 2018. godine, kada su demokrati ponovno osvojili većinu u Zastupničkom domu.
Demokrati u Kongresu nisu ništa popularniji od svojih republikanskih kolega – njihov rad odobrava tek oko četvrtine Amerikanaca. I dok demokrati imaju prednost od deset postotnih bodova kada birače pitaju bi li poboljšali zdravstvenu politiku ako bi preuzeli vlast, birači su podijeljeni oko toga bi li poboljšali troškove života, osobne financije građana, borbu protiv korupcije ili vanjsku politiku.
Ankete pružaju samo trenutačnu sliku raspoloženja javnosti. Osim Irana, umjetne inteligencije i gospodarstva, na završnicu kampanje mogli bi utjecati i drugi čimbenici. Demokrati se u međuvremenu pribojavaju da će njihova prednost u anketama morati izdržati golemi priljev novca republikanskih donatora i Trumpov bogati izborni fond.
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