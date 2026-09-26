Trumpova neobična strategija za izbore za Kongres: Biračima daje suprotno od onoga što žele

Ankete CNN-a također pokazuju da tri četvrtine Amerikanaca ne vjeruje da predsjednik ima plan za izlazak iz rata koji uskoro ulazi u osmi mjesec. U srijedu je u govoru pred Općom skupštinom UN-a iznio dvije mogućnosti – pokušaj da se Iran „uništi“ ili postizanje dogovora s Teheranom. Njegova neodređena prognoza da će sukob na neki način završiti nakon izbora za Kongres teško će umiriti dvije trećine Amerikanaca koji smatraju da SAD ne pobjeđuje u ratu. Samo 26 posto odobrava način na koji Trump vodi rat.