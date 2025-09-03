DHMZ najavljuje jesensku prognozu: Evo kakvo nas vrijeme čeka

Isto vrijedi i za promjene u režimima oborine unutar sezone, odnosno izmjene sušnijih i kišnijih razdoblja. Izračuni dugoročne prognoze vremena ne pružaju informacije o tome kada bi se moglo očekivati razdoblje bez oborine i koliko bi dugotrajno ono moglo biti, odnosno ne može se precizno prognozirati kada bi moglo nastupiti razdoblje s čestom oborinom kao niti intenzitet oborine.