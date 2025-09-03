Organizator Fališ-a: I branitelji rade na festivalu, a koštao je manje nego što je Gabrijela Žalac pojela



"Festival je dobio manje financiranja ove godine nego što je Gabrijela Žalac pojela. Dakle, naš program nikad nije dobio više od 20 tisuća eura. Ovo je volonterski angažman. Ako se s tim novcem može učiniti nešto radikalno bolje u Hrvatskoj - neka ga zaista ukinu. Ali neće", smatra, naglašavajući da su kao organizatori naviknuti živjeti u "besparici".