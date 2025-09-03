U JEKU TENZIJA
Organizator Fališ-a: I branitelji rade na festivalu, a koštao je manje nego što je Gabrijela Žalac pojela
U Šibeniku je započelo 13. izdanje Festivala alternative i ljevice – Fališ, manifestacije koja već više od desetljeća okuplja intelektualce, umjetnike, novinare i građane kako bi kroz javne rasprave, predavanja, filmove i izložbe otvorili važne društvene i političke teme. U Pregledu dana naša Katarina Plantak razgovarala je s organizatorom Emirom Imamovićem Pirketom.
Festival započinje u 20 sati na tvrđavi Barone predstavljanjem knjige „Srebrenica – gubljenje ljudskosti“, nakon čega slijedi projekcija dokumentarnog filma „Glasnije od oružja“.
Od jutra snage reda nadziru situaciju u Šibeniku. Detaljan program možete pronaći OVDJE.
Gradska vlast ujedinjena u podršci festivala
"Očekujem mirnu večer, kao što je bilo ranijih godina. Policija osigurava mjesto događaja, ne našom voljom nego zbog pokušaja inicijativa da se onemogući rad festivala. Ne želimo da se naši posjetitelji osjećaju nesigurno, a to ne želi ni policija.
Gradonačelnik i gradska vlast su rekli sve pozitivno što su mogli reći o festivalu i ne vidimo nikakvu naznaku problema", govori suorganizator festivala Emir Imamović Pirke.
Što se tiče ratne tematike koji je ovaj put prevalentna na programu festivala Fališ, on je, kako kaže Pirke, višestruko ratna.
Sukobi puno više utječu na naše živote, nego kultura
"Većina se ne bavi Domovinskim ratom i Drugim svjetskim ratom, već recentnim sukobima poput onog u Ukrajini i na Bliskom istoku. Reducirali smo kulturni program kako bi upravo te teme dobile više prostora, jer, tragično ali je tako, sukobi puno više utječu na naše živote nego umjetnost i kultura.
Na pitanje kako odgovara na optužbe onih branitelja koji traže prekid financiranja Fališ-a, prvenstveno ističe da je to manjina. Naime, u Hrvatskoj je 500 tisuća branitelja.
"Četiri petine tih ljudi se nije oglasilo o ničemu i žive svoje mirne, pristojne živote. Oni ne samo da nerijetko posjećuju festival, već neki i rade na njemu", otkriva organizator.
Što se tiče otkazivanja financiranja, kaže da ono poprima "karikaturalne dimenzije".
"Festival je dobio manje financiranja ove godine nego što je Gabrijela Žalac pojela. Dakle, naš program nikad nije dobio više od 20 tisuća eura. Ovo je volonterski angažman. Ako se s tim novcem može učiniti nešto radikalno bolje u Hrvatskoj - neka ga zaista ukinu. Ali neće", smatra, naglašavajući da su kao organizatori naviknuti živjeti u "besparici".
Hoće li biti mirnih prosvjeda? "Ako ih bude, ja ih podržavam. To je dio demokratskih prava, ne moraju se svi slagati, ali - svi moramo biti pristojni."
Ističe da se ne boji ni incidenata s kakvima su se susreli organizatori i posjetitelji festivala Nosi se u Benkovcu u kolovozu.
Za kraj izražava dobrodošlicu svim posjetiteljima i gaji velike nade da će, kao i svako do sada, i ovo izdanje Fališa - biti uspješno.
