Oborinski vlak pogodio Istru, Buje rekorder u padalinama

02. ruj. 2025. 18:05
Severe-weather.eu
Screenshot / Severe-weather.eu

Nove, ekstremne oborine jutros su pogodile istarsko područje uzrokujući, za mnoge šokantne bujične poplave na koje u našem podneblju nismo navikli. Naime, u samo nekoliko sati ponovno je višestruko premašena količina kiše koju valja očekivati tijekom cijelog mjeseca, čime se potvrđuje sve veća ekstremizacija klime na našem području.

Najviše kiše palo je u Bujama, čak 171 mm. Zatim slijedi Novigrad sa 135 mm, Umag s 94 mm, a iznimne količine oborina pale su i drugdje na istarskom poluotoku. Čak je i na potezu od Vodnjana do Draguzeti na Barbanštini palo između 50 i 70 mm, dok je u Buzetu izmjereno 55 mm.

Prisjetimo se, sličan scenarij na Umaštini zabilježen je 21. kolovoza kada je palo do 150 mm kiše, a zatim je prošli petak ponovno došlo do razvoja sličnog scenarija na Bujštini i u Slovenskoj Istri. Čuvajte se i pratite meteorološka upozorenja, upozorava Istramet.

Meteorolozi kažu da se radi o tzv. oborinskom vlaku koji je pogodio isto područje i prije nekoliko dana

Oborinski vlak ili back-building oluje su oblik kvazistacionarnog mezoskalnog konvektivnog sustava u kojem se postojeće olujne ćelije premještaju niz vjetar (u smjeru strujanja) i postupno slabe, a nove se istovremeno stvaraju uz vjetar. To stvara dojam da cijela oluja stoji na mjestu ili se čak kreće unatrag, pojasnili su stručnjaci iz DHMZ-a za tportal.

Naziv za ovakav obrazac, kada se promatra radarom, glasi training echoes. Naime, na radarskom prikazu vidljiva je kvazistacionarna oborinska pruga koja se sastoji od nekoliko intenzivnih konvektivnih ćelija u različitim fazama životnog ciklusa (od one u nastajanju, preko zrelih, najintenzivnijih, do onih u fazi slabljenja i gašenja).

Ove uzastopne olujne ćelije (training thunderstorms) često proizvode ogromne količine oborine na relativno malim područjima. Zato su u takvim situacijama glavni rizici urbane poplave (u gradovima u kojima kanalizacija ne može progutati toliku količinu vode) te bujične poplave (naglo nadošle bujice u brdsko-planinskim područjima), što se jutros dogodilo i u sjeverozapadnoj Istri.

dhmz nevrijeme oborinski vlak vremenska prognoza

