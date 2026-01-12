Vremenska prognoza
Stižu južina i zatopljenje, temperature će porasti desetak stupnjeva
Pretežno je vedro diljem Hrvatske, temperature su niske, -16.7 stupnjeva mjerimo u Bednji, u Crnom Lugu -16.5 stupnjeva. Zbog niskih temperatura moguća je poledica na cestama, stoga vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
U nastavku ponedjeljka prevladavat će većinom sunčano, barem u jutarnjim satima. Poslijepodne će rasti naoblaka, pri čemu navečer i tijekom noći prolazno može biti slabe oborine, uglavnom u unutrašnjosti.
U utorak će biti tmurnije, osobito u jutarnjim satima, na kopnu će mjestimice biti oborine na granici kiše i snijega, na planinama moguće i malo snijega, dok se duž Jadrana i uz Jadran očekuje kiša. Uz južinu, toplije.
Srijeda donosi češću oborinu duž Jadrana i uz Jadran. Temperature u daljnjem porastu, kako jutarnje tako i dnevne.
Tijekom četvrtka umjereno do pretežno oblačno, lokalno s kišom na kopnu i duž Jadrana.
U petak će tek malo kiše biti duž Jadrana, uglavnom sjevernog, kao i u Gorskom kotaru i Lici.
Za vikend također nestabilno, no kiša će biti češća duž Jadrana i na otocima, osobito na prijelazu sa subote na nedjelju i tijekom nedjelje.
