Vremenska prognoza

Stižu južina i zatopljenje, temperature će porasti desetak stupnjeva

Tea Blažević
12. sij. 2026. 07:09
08.01.2026., Zagreb - Zagreb se danas probudio na -13, a sjevernije je temperatura isla i do -16, a upravo je za te regije upaljen narancasti meteoalarm zbog opasnog vremena. Zimska idila na jezerima Savica. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Pretežno je vedro diljem Hrvatske, temperature su niske, -16.7 stupnjeva mjerimo u Bednji, u Crnom Lugu -16.5 stupnjeva. Zbog niskih temperatura moguća je poledica na cestama, stoga vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.

U nastavku ponedjeljka prevladavat će većinom sunčano, barem u jutarnjim satima. Poslijepodne će rasti naoblaka, pri čemu navečer i tijekom noći prolazno može biti slabe oborine, uglavnom u unutrašnjosti.

U utorak će biti tmurnije, osobito u jutarnjim satima, na kopnu će mjestimice biti oborine na granici kiše i snijega, na planinama moguće i malo snijega, dok se duž Jadrana i uz Jadran očekuje kiša. Uz južinu, toplije.

Srijeda donosi češću oborinu duž Jadrana i uz Jadran. Temperature u daljnjem porastu, kako jutarnje tako i dnevne.

Tijekom četvrtka umjereno do pretežno oblačno, lokalno s kišom na kopnu i duž Jadrana.

U petak će tek malo kiše biti duž Jadrana, uglavnom sjevernog, kao i u Gorskom kotaru i Lici.

Za vikend također nestabilno, no kiša će biti češća duž Jadrana i na otocima, osobito na prijelazu sa subote na nedjelju i tijekom nedjelje.

Teme
vremenska prognoza vrijeme

