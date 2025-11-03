Stigla obilna kiša, grmljavina i olujni vjetar: Upaljen Meteoalarm, evo kad slijedi stabilizacija

Fronta brzo premještati prema istoku, a po prolaz fronte vjetar skreće na sjeverni i sjeverozapadni smjer. Bura se sa sjevernog brzo širi prema srednjem i južnom Jadranu. Nakon prolaska fronte u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu već oko podne doći će do djelomičnog razvedravanja uz kratkotrajna sunčana razdoblja. Tlak zraka raste zbog prodora hladnog teškog zraka, a najviše dnevne temperature bit će u unutrašnjosti oko 13, na Jadranu od 16 do 19C.