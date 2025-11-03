Oglas

Vremenska prognoza

Stigla obilna kiša, grmljavina i olujni vjetar: Upaljen Meteoalarm, evo kad slijedi stabilizacija

Bojan Lipovšćak
03. stu. 2025. 07:22
24.09.2025., Zagreb - Kisni jesenski dan u gradu. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Najavljena promjena vremena donijela je mjestimice obilne oborine uz na mahove jak do olujni vjetar. I osjetan pad temperature zraka. Jaka grmljavinska aktivnost zabilježena je na Kvarneru i Gorskom kotaru.

Fronta brzo premještati prema istoku, a po prolaz fronte vjetar skreće na sjeverni i sjeverozapadni smjer. Bura se sa sjevernog brzo širi prema srednjem i južnom Jadranu. Nakon prolaska fronte u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu već oko podne doći će do djelomičnog razvedravanja uz kratkotrajna sunčana razdoblja. Tlak zraka raste zbog prodora hladnog teškog zraka, a najviše dnevne temperature bit će u unutrašnjosti oko 13, na Jadranu od 16 do 19C.

Na Jadranu će puhati jaka na mahove olujna bura.

Od sutra stabilizacija vremena uz malu do umjerenu naoblaku i dulja sunčana razdoblja te slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu bura. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 3 a na Jadranu oko 10. Najviše dnevne oko 14C. Pred jutro i u ranim jutarnjim satima u unutrašnjosti je mjestimice moguća magla.

Stabilno vrijeme zadržat će se cijeli tjedan, a nova kišno oblačna epizoda povezana s premještanjem ostataka tropske ciklone Melissa nad Europskim kopnom izvjesna je tek u nedjelju navečer.

Zbog brze i intenzivne promjene vremena DHMZ je izdao žuti Meteoalarm za vjetar, obilne oborine i grmljavinske oluje, a sutra je Meteoalarm upaljen za olujni vjetar na Jadranu i uz Jadran gdje će puhati bura stoga oprez u prometu.

Vrijeme vremenska prognoza

