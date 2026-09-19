Postignut dogovor o Grenlandu: Trump tvrdi da SAD dobiva "trajnu kontrolu"

THOMAS TRAASDAHL / AFP

Danska i Grenland u subotu su izjavili da bilo kakav sporazum sa SAD-om neće ugroziti suverenitet Grenlanda, nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da bi sporazum Washingtonu dao „trajnu kontrolu” nad sigurnošću tog arktičkog otoka, pri čemu točan opseg sporazuma ostaje nejasan, prenosi Reuters.

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SAD, Danska i Grenland objavili su kasno u petak da je postignut dogovor u sporu oko tog arktičkog otoka, a potpisivanje sporazuma očekuje se idući tjedan, stoji u zajedničkoj izjavi danske i grenlandske vlade.

Danska vlada objavila je na platformi X da se potpisivanje sporazuma očekuje tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.

Tim se dogovorom omogućuje SAD-u razvoj značajne vojne prisutnosti na Grenlandu, dok se istodobno protivnicima SAD-a zabranjuje izgradnja vlastitih baza na otoku.

Ključni detalji sporazuma nisu objavljeni

Ključni detalji sporazuma nisu objavljeni, uključujući opseg američke vojne prisutnosti na danskom teritoriju te hoće li Washingtonu biti prenesene ikakve formalne ovlasti nad vanjskom politikom i prirodnim resursima.

Danska i Grenland izrazili su nadu da će sporazum okončati višemjesečnu neizvjesnost izazvanu Trumpovim prijetnjama da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom.

„Sljedeći bi tjedan mogao biti dobar tjedan – za Grenland, Dansku i Sjedinjene Američke Države”, rekao je u subotu danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen u izjavi objavljenoj na Facebooku.

„Nadamo se da će razdoblje neizvjesnosti ustupiti mjesto obvezujućem sporazumu koji jača sigurnost na Arktiku i u sjevernom Atlantiku, a time i našu zajedničku sigurnost unutar NATO-a i Europe – uz poštovanje crvenih linija (Kraljevine Danske)”, rekao je.

Danska i Grenland više su puta istaknuli da Washington mora poštivati suverenitet Kraljevine Danske i prihvatiti da Grenland nije na prodaju.

Trump je u petak kasno navečer na društvenoj mreži Truth Social rekao da će, prema sporazumu, „Sjedinjene Američke Države ZAUVIJEK imati potpunu mogućnost učiniti ono što je potrebno na Grenlandu kako bi osigurale i branile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država”.

Sporazum „daje Sjedinjenim Američkim Državama trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama na Grenlandu”, rekao je Trump, dodajući da nijednom protivniku nikada neće biti dopušteno imati bazu ili vojnu prisutnost na Grenlandu, niti ondje ulagati u osjetljiva područja, bez izričitog pisanog odobrenja Washingtona.

Trump je to objavio nakon što je Reuters ekskluzivno izvijestio da se SAD i Danska približavaju postizanju sporazuma.

„Ovo vjerojatno nije kraj ambicija predsjednika Trumpa u vezi s Grenlandom, a zasigurno nije ni kraj strateškog interesa SAD-a za taj teritorij i njegove resurse”, rekao je Mikkel Vedby Rasmussen, profesor političkih znanosti na Sveučilištu u Kopenhagenu.

Ako Kopenhagen ustupi Washingtonu bilo kakve formalne ovlasti na Grenlandu postavlja se pitanje „je li ovo početak zamjene kolonijalnog odnosa s Danskom kolonijalnim odnosom sa Sjedinjenim Američkim Državama”, dodao je.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen u subotu je rekao da je zadovoljan predloženim sporazumom: „Sporazum priznaje suverenitet i teritorijalni integritet naše Kraljevine te pravo naroda Grenlanda na samoodređenje”, naglasio je u objavi na Facebooku.

Trumpove prijetnje, koje su svoj vrhunac dosegnule u siječnju, izazvale su diplomatsku krizu koja je narušila odnose unutar NATO-a te potaknula Dansku i Grenland na pregovore usmjerene na smirivanje pritiska.

Glasnogovornik NATO-a u subotu je rekao da Savez pozdravlja sporazum koji će „pomoći u jačanju sigurnosti, stabilnosti i suradnje u ovoj ključnoj regiji”.