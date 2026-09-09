Fronta se kreće prema Hrvatskoj: Prijete poplave, pijavice, tuča i olujan vjetar

U petak raste vjerojatnost za obilniju oborinu i u Dalmaciji. S obzirom na opožarena područja i smanjeno upijanje vode na takvim površinama, postoji opasnost od pojave bujičnih i urbanih poplava. Na Jadranu će osvježenje biti blaže u odnosu na kopnene krajeve, no vrućinama će svakako stati na kraj.