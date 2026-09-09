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VREMENSKA PROGNOZA

Fronta se kreće prema Hrvatskoj: Prijete poplave, pijavice, tuča i olujan vjetar

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Tea Blažević
|
09. ruj. 2026. 07:18
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FRONTA1
meteo.hr

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Uglavnom sunčano je počela srijeda, no već u narednim satima oborina će zahvatiti sjeverno Jadran i Gorski kotar gdje mjestimice može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme praćeno tučom zbog čega je na snazi viši stupanj Meteoalarma Državnog hidrometeorološkog zavoda, za riječku regiju. Na moru se mogu formirati pijavice.

U nastavku srijede rast će će naoblaka, kiša i pljuskovi poslijepodne će se širiti i drugdje. Na krajnjem istoku i na jugu  zadržat će se uglavnom suho. Tek potkraj dana i u noći vjetar će okretati na sjeverni smjer uslijed čega će osvježiti.

fronta
meteo.hr

Četvrtak će biti nestabilan, u znaku kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno obilnijih na zapadu zemlje, prije svega na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru i Lici. Bit će osjetno svježije, osobito na kopnu, i za desetak stupnjeva manje.

U petak raste vjerojatnost za obilniju oborinu i u Dalmaciji. S obzirom na opožarena područja i smanjeno upijanje vode na takvim površinama, postoji opasnost od pojave bujičnih i urbanih poplava. Na Jadranu će osvježenje biti blaže u odnosu na kopnene krajeve, no vrućinama će svakako stati na kraj.

Za vikend smirivanje vremena, no još tijekom subote mjestimice može biti pljuskova.

Teme
vremenska prognoza

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