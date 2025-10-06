Hrvatski turistički autobus zaustavljen u Njemačkoj zbog ogromnog duga

Putnici hrvatskog turističkog autobusa nisu očekivali da će njihovo putovanje kroz Njemačku prekinuti carinska kontrola.
Hrvatski turistički autobus zaustavljen je u ponedjeljak, 29. rujna, u njemačkom gradu Konstanzu tijekom carinske kontrole.
Kako je priopćilo Glavno carinsko ravnateljstvo u Singenu, provjerom je utvrđeno da prijevoznička tvrtka duguje njemačkim vlastima 113.400 eura zbog neplaćenih naknada za prijevoz osoba iz 2022. godine te dodatnih zateznih pristojbi zbog kašnjenja u plaćanju, piše Südkurier, a prenosi Dnevnik.hr.
Postupak prisilne naplate protiv tvrtke
Glasnogovornica carinske uprave Sonja Müller pojasnila je da se radi o tzv. pojedinačnom oporezivanju prijevoza, koje se primjenjuje kada autobusi registrirani u inozemstvu prevoze turiste unutar Njemačke.
"Riječ je o obliku oporezivanja prometa pri kojem se za svaku preveženu osobu i svaki kilometar prijeđen na području Savezne Republike Njemačke naplaćuju naknade. Ako se one ne podmire, pokreće se postupak prisilne naplate protiv dotične tvrtke", objasnila je Müller.
Prema navodima carine, u autobusu su se nalazila 43 putnika koji su bili na kružnom putovanju od Francuske preko Konstanza do Strasbourga. Nakon što je prijevoznička tvrtka odmah uplatila 50.000 eura, grupi je dopušteno da nastavi putovanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
