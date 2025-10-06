Oglas

vremenska prognoza

Stiže osjetno zatopljenje, temperature rastu i za desetak stupnjeva

author
Tea Blažević
|
06. lis. 2025. 07:20
vrijeme, oblaci, poluoblačno
Unsplash / Ilustracija

U nastavku donosimo prognozu naše Tee Blažević.

Iako je vedro na dijelu obale, umjereno do pretežno oblačno je u većini krajeva, lokalno ima slabe kiše na istoku i jugu. Atmosfera je još uvijek nestabilna, no ciklona odmiče dalje na jugoistok.

U nastavku ponedjeljka prevladavat će većinom sunčano, barem što se obale tiče. Na kopnu će biti tmurnije, može još pasti malo kiše ili kakav prolazni pljusak i u nastavku dana, većinom na istoku zemlje.

Snimka zaslona 2025-10-06 071057
DHMZ

Na moru će biti vjetrovito, pušu bura i sjeverac, na snazi je upozorenje putem sustava Meteoalarm za splitsku i dubrovačku regiju.

I tijekom noći na utorak i tijekom utorka još može mjestimice biti malo kiše ili pljuskova uglavnom u unutrašnjosti. Bit će malo toplije. Na moru će i dalje biti vjetrovito, osobito na području Dalmacije.

U srijedu još slabe oborine može biti eventualno u gorju. No posvuda će biti većinom suho i sunčanije. Vjetar će na moru slabjeti prema kraju dana. Postupno toplije.

Tijekom četvrtka će posvuda biti većinom suho i pretežno sunčano.

U petak na mjestima lokalno oblačnije, uz mogućnost za malo kiše ili kakav pljusak, većinom na širem riječkom području, u dijelu Dalmacije, navečer i na sjeveru zemlje te u središnjoj unutrašnjosti.

Za  vikend većinom suho i sunčano te toplije.

Teme
PROGNOZA prognoza za 6.10. tea blažević vrijeme

