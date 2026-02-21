Kakvo nas vrijeme čeka? Posljednji tjedan veljače potvrdit će njezino narodno ime – prevrtača

Danas i sutra bit će hladno. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko i malo iznad nule, a na Jadranu oko 6 °C. Slabe oborine na granici kiše i snijega uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar moguće su u Slavoniji i Baranji. Najviše dnevne temperature danas i sutra još su u okviru zimskih vrijednosti – u unutrašnjosti oko 4 °C, a na Jadranu oko 10 °C.