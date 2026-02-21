Oglas

prognoza bojana lipovšćaka

Kakvo nas vrijeme čeka? Posljednji tjedan veljače potvrdit će njezino narodno ime – prevrtača

author
Bojan Lipovšćak
|
21. velj. 2026. 07:30
20.02.2026., Korenica - Snijeg zabijelio Korenicu i okolicu Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL

Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Posljednji tjedan veljače potvrdit će njezino narodno ime – prevrtača. Nakon ugriza zime stiže rano proljeće. Ciklonalni vrtlog koji je donio oborine nad naše krajeve pomiče se prema istoku i djeluje na vrijeme nad istočnim dijelom Balkanskog poluotoka. Brzi prolaz ciklone preko naših krajeva i njezino premještanje prema Egejskom moru uzrokuju intenzivne promjene vremena.

Premještanjem ciklone tlak zraka pada, a uz jako jugo i plimu dolazi do podizanja razine mora i plavljenja obale. Kako se središte ciklone pomiče prema jugoistoku, u njezinu stražnjem dijelu nad naše krajeve prodire hladna zračna masa, tlak zraka raste i vrijeme se stabilizira uz jaku buru na Jadranu.

Temperature zasad - oko nule

Danas i sutra bit će hladno. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko i malo iznad nule, a na Jadranu oko 6 °C. Slabe oborine na granici kiše i snijega uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar moguće su u Slavoniji i Baranji. Najviše dnevne temperature danas i sutra još su u okviru zimskih vrijednosti – u unutrašnjosti oko 4 °C, a na Jadranu oko 10 °C.

Uz sjeverac i buru osjet topline bit će tri do pet stupnjeva niži od izmjerene temperature.

Na Jadranu vjetar i do 90 km/h

Na Jadranu će puhati jaka bura s olujnim udarima, osobito u podvelebitskom primorju, te METEOALARM DHMZ-a upozorava na udare vjetra do 90 km/h. Bura će u noći na nedjelju oslabjeti i skrenuti na tramontanu i sjeverozapadnjak.

Sutra, u nedjelju, na Jadranu vedro i sunčano, a u unutrašnjosti mala do umjerena naoblaka s duljim sunčanim razdobljima. Ujutro u unutrašnjosti, uz temperature oko 0 °C, mjestimice magla, a na Jadranu jutarnje temperature oko 5 °C. Puhat će slab sjeverac, na Jadranu slaba bura i tramontana, a najviše dnevne temperature bit će od 8 °C u unutrašnjosti do 14 °C na Jadranu.

U ponedjeljak u unutrašnjosti povećana naoblaka zbog oslabljenog prodora nestabilnog zraka s Atlantika, koji će glavninom proći sjevernije od Alpa. Od ponedjeljka pa do kraja tjedna vrijeme ranog proljeća, uz najviše dnevne temperature na Jadranu i u unutrašnjosti do 16 °C.

