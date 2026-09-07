VREMENSKA PROGNOZA
Kraj toplinskog vala: Stižu obilna kiša, nevere, uz nagli pad temperatura
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, stabilne su prilike, pod utjecajem anticiklone. U nastavku ponedjeljka bit će uglavnom sunčano, vruće i vrlo vruće.
Utorak također donosi pretežno sunčane prilike, tek je rijetko gdje u gorju poslijepodne moguć kakav prolazni pljusak.
Srijeda će biti nestabilnija, pri čemu od jutra može biti pljuskova na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, u drugom dijelu dana i drugdje. Kasnije poslijepodne i navečer lokalno može biti obilnijih pljuskova s grmljavinom.
Još oblačniji i kišovitiji bit će četvrtak, kad osobito na zapadu zemlje lokalno može biti obilnije oborine. Zapuhat će sjeverac i sjeveroistočnjak vjetar i temperatura će biti osjetno niža.
I tijekom petka još treba računati na lokalno obilniju oborinu.
Nestabilno vrijeme se nastavlja za vikend.
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