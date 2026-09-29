"Njihov cilj: pljačka"
Iranski general pročitao pismo upućeno američkom narodu: "Niste ni svjesni zločina vaših vladajućih"
General i glasnogovornik Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC) pročitao je na tiskovnoj konferenciji pismo upućeno američkom narodu.
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Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) tvrdi da američki rat protiv Irana nema nikakve veze s iranskim nuklearnim programom.
„Sjedinjene Američke Države žele opljačkati naš narod i podijeliti našu domovinu“, rekao je glasnogovornik IRGC-a Hossein Mohebbi. „Naše pismo američkom narodu ima za cilj širiti istinu, a ne utjecati na američke izbore.“
General IRGC-a poručio je američkim građanima da napad Trumpove administracije na Iran nema nikakve veze s nuklearnim oružjem, prenosi Al Jazeera.
„Njihov je cilj opljačkati iranski narod i njegova bogatstva. Njihov je cilj rasparčavanje Irana. Njihov je cilj ponovno pretvoriti Iran u kolonijalnu državu pod njihovom kontrolom. Oni sami znaju da Iran nije težio nuklearnom oružju“, rekao je Mohebbi.
Pismo predstavlja izravan pokušaj obraćanja američkom narodu, uz poruku da Amerikanci moraju obratiti pozornost na ono što se događa oko njih, na postupke američke vlade i vojske te na „zločine“ koje, prema IRGC-u, čini američka vojska.
Mnogi američki građani, navodi se u pismu, nisu svjesni tih „zločina“, rekao je brigadni general IRGC-a Hossein Mohebbi na konferenciji za novinare.
IRGC smatra da trenutačna situacija narušava ugled Sjedinjenih Američkih Država diljem svijeta te da je upravo to jedan od razloga problema koje SAD ima u odnosima s Irancima, rekao je Mohebbi. Pismo je stoga poziv američkom narodu na uspostavljanje izravnog dijaloga s iranskim narodom.
Američki građani nisu svjesni onoga što je opisao kao „zločine“ američke vojske, uključujući bombardiranje škola, bolnica, sveučilišta, džamija i crkava, dodao je.
Mohebbi je postavio pitanje je li došlo vrijeme da američko vodstvo promijeni svoju vanjsku politiku. Ustvrdio je da bi, kada bi američka vlada samo deset posto novca koji troši na vojne napade usmjerila na pomoć siromašnim zemljama diljem svijeta, „SAD postao omiljena zemlja“.
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