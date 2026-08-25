vremenska prognoza
Meteoalarm upozorava na nevrijeme, u nastavku tjedna intenzivirat će se vrućina
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Iako je na istoku i jugu još većinom sunčano, zapadnije već ima kiše, pljuskova i grmljavine, čak i izraženijih. U nastavku utorka treba također računati na mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, pri čemu može biti prolazno pojačanog vjetra, i to najizglednije na dijelu obale sjevernog i srednjeg Jadrana, te lokalno u unutrašnjosti. Lokalno je moguće nevrijeme na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrmeteorološkog zavoda. Na jugu Jadrana uglavnom će se zadržati sunčano i suho te vruće.
Srijeda će donijeti stabilnije prilike. No poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Istre, u zaleđu Rijeke, u Gorskom kotaru.
Četvrtak će biti pretežno sunčan i suh, bit će vruće u većini krajeva.
Od petka ponovno raste opasnost od toplinskog vala diljem zemlje.
Subota će biti nestabilna, pri čemu treba računati na pljuskove, uglavnom u kopnenim krajevima, no navečer i na sjevernom Jadranu, a u noći na nedjelju i drugdje duž Jadrana.
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