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vremenska prognoza

Meteoalarm upozorava na nevrijeme, u nastavku tjedna intenzivirat će se vrućina

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Tea Blažević
|
25. kol. 2026. 07:16
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Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Iako je na istoku i jugu još većinom sunčano, zapadnije već ima kiše, pljuskova i grmljavine, čak i izraženijih. U nastavku utorka treba također računati na mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, pri čemu može biti prolazno pojačanog vjetra, i to najizglednije na dijelu obale sjevernog i srednjeg Jadrana, te lokalno u unutrašnjosti. Lokalno je moguće nevrijeme na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrmeteorološkog zavoda. Na jugu Jadrana uglavnom će se zadržati sunčano i suho te vruće. 

Srijeda će donijeti stabilnije prilike. No poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Istre, u zaleđu Rijeke, u Gorskom kotaru.

Četvrtak će biti pretežno sunčan i suh, bit će vruće u većini krajeva. 

Od petka ponovno raste opasnost od toplinskog vala diljem zemlje. 

Subota će biti nestabilna, pri čemu treba računati na pljuskove, uglavnom u kopnenim krajevima, no navečer i na sjevernom Jadranu, a u noći na nedjelju i drugdje duž Jadrana. 

Teme
vremenska prognoza

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