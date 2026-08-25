Meteoalarm upozorava na nevrijeme, u nastavku tjedna intenzivirat će se vrućina

Iako je na istoku i jugu još većinom sunčano, zapadnije već ima kiše, pljuskova i grmljavine, čak i izraženijih. U nastavku utorka treba također računati na mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, pri čemu može biti prolazno pojačanog vjetra, i to najizglednije na dijelu obale sjevernog i srednjeg Jadrana, te lokalno u unutrašnjosti. Lokalno je moguće nevrijeme na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrmeteorološkog zavoda. Na jugu Jadrana uglavnom će se zadržati sunčano i suho te vruće.