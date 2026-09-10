VREMENSKA PROGNOZA
Meteolarm na snazi, olujno nevrijeme prijeti, jedna opasnost posebno zabrinjava
Vedro je u većem dijelu Dalmacije, drugdje pretežno oblačno, kišno na sjevernom Jadranu, u središnjoj i sjevernoj unutrašnjosti. Lokalno ima i obilnije oborine.
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U nastavku četvrtka bit će osjetno svježije i kišovito, pri čemu je vjerojatnost za izraženije pljuskove s grmljavinom najveća na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici, dok će na jugu još i danas biti većinom suho.
Petak će donijeti tu dugoiščekivanu oborinu i ostatku Dalmacije, koja bi lokalno mogla biti obilnija. S obzirom na opožarena područja i manju mogućnost apsorpcije vode, moguće su bujice na tom području uslijed obilne oborine, što posebno zabrinjava.
Subota će biti stabilnija, pljuskovi su mogući još duž Jadrana i uz Jadran mjestimice, dok će u nedjelju biti pretežno sunčano i uglavnom suho, u skladu s tim i toplije, no bez izraženih vrućina.
Čini se da će i veći dio novog tjedna biti u znaku stabilnog vremena, barem prvi dio tjedna.
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