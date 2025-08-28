Nadolazeća promjena vremena donosi još jednu neugodnu pojavu

Na Jadranu će vrijeme biti vrlo dinamično. Jako jugo, koje će ponegdje imati i olujne udare, stvarat će probleme u prometu i na moru, a ne isključuju se ni pijavice. Već u noći na petak nevera će zahvatiti sjeverni Jadran, a tijekom subote i dalmatinsku obalu. Očekuju se nagle promjene smjera vjetra, lokalno obilni pljuskovi te izražena grmljavinska aktivnost.