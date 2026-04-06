Vremenska prognoza
Nakon toplog Uskrsa, uskoro nas čeka promjena vremena
Donosimo vam vremensku prognozu meteorologa Kristijana Božarova.
Oglas
Uskrs je u cijeloj Hrvatskoj prošao uz puno sunca i topline, temperatura je u dijelovima unutrašnjosti narasla do 25 Celzijevih stupnjeva.
Uskrsni ponedjeljak nastavlja s toplim proljetnim vremenom. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a u kopnenim krajevima povremeno može biti umjerene naoblake. Poslijepodne i navečer u sjevernijim područjima, osobito uz granicu s Mađarskom ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, duž obale zapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer slava do umjerena bura. Jutro svježe, a danju će opet biti iznadprosječno toplo pa će najviša dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj biti između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
Utorak nastavlja sa sličnim vremenom i sličnom temperaturom. No, u noći na srijedu mjestimice malo kiše ili kraći pljusak uz jačanje sjeveroistočnog vjetra i bure. Zato će od srijede ipak biti nešto svježije, osobito u unutrašnjosti zemlje. U drugom dijelu tjedna nisu u planu nikakve ozbiljnije oborine, ali će jutra biti prohladna, osobito u četvrtak i petak na kopnu gdje bi mjestimice moglo biti mraza.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas