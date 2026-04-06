Nakon toplog Uskrsa, uskoro nas čeka promjena vremena

Utorak nastavlja sa sličnim vremenom i sličnom temperaturom. No, u noći na srijedu mjestimice malo kiše ili kraći pljusak uz jačanje sjeveroistočnog vjetra i bure. Zato će od srijede ipak biti nešto svježije, osobito u unutrašnjosti zemlje. U drugom dijelu tjedna nisu u planu nikakve ozbiljnije oborine, ali će jutra biti prohladna, osobito u četvrtak i petak na kopnu gdje bi mjestimice moglo biti mraza.