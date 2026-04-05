Šef srpskih obavještajaca o eksplozivu kod Kanjiže: "Tragamo za osobom koja je pokušala diverziju"

Direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đuro Jovanić ocijenio je da je današnjoj akciji u Kanjiži prethodio kvalitetan rad na terenu te da su „raspolagali informacijama da će osoba iz skupine migranata pokušati izvršiti diverziju na plinskoj infrastrukturi”. Istaknuo je da će ta osoba biti privedena.
Direktor VBA-e Đuro Jovanić rekao je da je riječ o izuzetno uspješnoj akciji srpskih sigurnosnih službi.
„Mjesecima smo upozoravali vrhovnog zapovjednika, predsjednika Aleksandra Vučića, kao i državno vodstvo, da bi se nešto poput ovoga danas moglo dogoditi. Da budem iskren, nailazili smo na skepticizam, neodobravanje i neslaganje. Kao i u slučaju kada smo morali prezentirati relevantne pokazatelje da može doći do ugrožavanja postaja i plinske infrastrukture”, naveo je Jovanić.
Naglasio je da je današnjoj akciji prethodio dobar operativni rad na terenu i kvalitetna razmjena informacija s drugim službama.
„Raspolagali smo podacima da će osoba iz skupine migranata, vojno osposobljena, pokušati izvršiti diverziju na plinskoj infrastrukturi”, rekao je.
Dodao je da su se svakodnevno suočavali s dezinformacijama o vremenu i načinu pokušaja izvršenja ovog kaznenog djela, odnosno diverzije. Za tom osobom se traga i ona će, kako je rekao, biti privedena.
Istaknuo je i da „nije istina da su Ukrajinci pokušali organizirati ovu diverziju”, jer, kako je objasnio, „proizvođač eksploziva ne znači da je i naručitelj ili izvršitelj”.
Što je pronađeno na terenu?
„Pronašli smo eksploziv posebno pakiran, hermetički zatvoren, detonatorske kapisle – posebno pripremljene i upakirane za transport, kao i detonirajući štapin te odgovarajući alat i pribor za pripremu ovog eksploziva za izvršenje diverzije. Po oznakama na eksplozivu vidi se da je proizveden u SAD-u”, naveo je direktor VBA-e.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je danas priopćio da su u selu kod Kanjiže pronađena dva ruksaka i dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Više javno tužiteljstvo u Subotici slučaj je kvalificiralo kao kazneno djelo nedozvoljene proizvodnje, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih tvari u stjecaju s kaznenim djelom diverzije.
