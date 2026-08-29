Ne nazire se kraj toplinskog vala, na sjeveru mogući pljuskovi

Luka Antunac/PIXSELL

Veći dio Hrvatske i dalje će biti pod utjecajem suhog i toplog afričkog zraka. Nešto nestabilnije vrijeme očekuje se u najsjevernijim krajevima i povremeno na sjevernom Jadranu, dok se osjetniji pad temperature zasad ne nazire prije 10. rujna.

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Od zapada prema istoku nad Tihim oceanom proteže se niz tropskih ciklona i uragana. Saudel je stigao do kineske obale, dok se nad otvorenim morem vrte Bang-Lang, Lala, Lowell i Karina. Na svojem putu slijede toplu oceansku površinu, dodatno zagrijanu El Niñom, te prema Indokini donose velike količine vlažnog zraka.

Sezona uragana nad Atlantikom kasni, a prema istraživanjima meteorologa jedan od razloga mogao bi biti snažan razvoj El Niña na Tihom oceanu. Tropska oluja Dolly još nije dosegnula intenzitet uragana i premješta se usporedno s ekvatorom prema Karipskom moru.

Temperatura Atlantika i Sredozemnog mora viša je od višegodišnjeg prosjeka, uz izraženu temperaturnu anomaliju u blizini Azorskih otoka, pred zapadnom obalom Europe.

Sudar toplog afričkog i hladnog oceanskog zraka

Toplinski val iz Afrike postupno se premješta prema istoku. Istodobno, sjeverno od Alpa, pod utjecajem duboke ciklone sa središtem nad Sjevernim morem, prodire hladan, vlažan i nestabilan oceanski zrak. Zona dodira tople afričke i hladne oceanske zračne mase nalazi se nad Alpama.

Manja količina nestabilnog zraka zaobilazi Alpe sa zapada i prodire nad Genovski zaljev. Ondje u dodiru s toplim i suhim afričkim zrakom dolazi do snažnog razvoja konvektivnih oblaka, praćenih grmljavinom, pljuskovima i mogućom krupnom tučom.

Afrički zrak pritom sadrži i veću količinu saharskog pijeska, dok se frontalna zona pruža u smjeru istok–zapad nad Alpama.

Mlazna struja prelazi Atlantik sjeverno od Azora, pred obalom Velike Britanije skreće prema jugu te preko Biskajskog zaljeva ulazi nad europsko kopno i prolazi sjeverno od Alpa. Takav njezin položaj ne pogoduje prodoru hladne zračne mase preko alpske prepreke, nego je zadržava nad srednjom i istočnom Europom.

Veći dio Hrvatske ostaje pod utjecajem toplog zraka

Uz ovakav razvoj vremenske situacije nestabilnosti će se u Hrvatskoj uglavnom zadržavati u najsjevernijim krajevima, a povremeno su moguće i na sjevernom Jadranu. Ondje će uz dnevni razvoj naoblake biti rijetkih poslijepodnevnih pljuskova.

Srednji i južni Jadran te veći dio unutrašnjosti ostat će pod utjecajem suhog i toplog zraka. Temperatura će tek neznatno pasti jer se središte toplinskog vala premješta prema istoku.

Prema sadašnjem razvoju vremenske situacije, izraženiju promjenu vremena i osjetniji pad temperature možemo očekivati tek oko 10. rujna.

Danas promjenljivo, u Dalmaciji do 35 stupnjeva

Danas će biti promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti mjestimice može pasti malo kiše koja će zbog čestica saharskog pijeska ponegdje biti žućkaste boje.

Poslijepodne su mogući rijetki lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Podravini te na području Psunja i Papuka.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, toplo i vruće vrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a poslijepodne na Jadranu maestral.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se od 27 do 32 °C, a u Dalmaciji će dosezati oko 35 °C.

U nedjelju pretežno sunčano, uz mogućnost pljuska u Gorskom kotaru

U nedjelju će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Poslijepodne se uz granicu sa Slovenijom očekuje jači razvoj dnevne naoblake, pa je mjestimice moguća slaba kiša ili kratkotrajan pljusak, ponajprije u Gorskom kotaru.

Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će između 16 i 21 °C. U planinskim kotlinama i riječnim dolinama moguća je kratkotrajna jutarnja magla. Na Jadranu će noć ostati topla, uz temperaturu od 21 do 26 °C.

Najviša dnevna temperatura dosezat će oko 27 °C u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, dok će se na Jadranu te u Slavoniji, Baranji i Srijemu kretati od 30 do 34 °C.

Temperatura mora iznosi od 26 do 28 °C, a UV indeks je visok.