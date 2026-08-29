Povjesničar: "Ne planirajte samo za jednu katastrofu“

Istraživanje „Cascading continental-scale floods across Europe in 1342–1343" objavljeno u časopisu Nature pokazalo je da Europu 1342. nije pogodila samo jedna velika katastrofa. Od kraja 1341. do kraja 1343. rekonstruirano je 16 velikih poplavnih događaja diljem kontinenta, od kojih su četiri procijenjena kao iznimno rijetka, s povratnim razdobljima duljim od nekoliko stotina godina. Magdalenska poplava krajem srpnja 1342. smatra se najvećom poznatom poplavom u srednjoj Europi u posljednjem tisućljeću.