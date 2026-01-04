Nepovoljni vremenski uvjeti na cestama: Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a snijeg pada mjestimice u Lici i Slavoniji, izvijestio je u nedjelju navečer Hrvatski autoklub (HAK)
Zbog niskih temperatura moguća je poledica.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Na Jadranskoj magistrali su ograničenja za pojedine skupine vozila zbog jakog vjetra u priobalju.
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.
HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.
Kolona vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je jedan kilometar.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja i brodska linija Komiža-Biševo.
Civilna zaštita upozorava
Iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH stiglo je upozorenje za ozbiljne vremenske uvjete u Hrvatskoj. - 'Prognostičari DHMZ-a izdali su za 5. siječnja narančasto upozorenje na mjestimice jaku, na senjskom području vrlo jaku i olujnu buru te na obilnu oborinu, uz moguće urbane i bujične poplave u dubrovačkoj regiji. Podsjećamo, danas, 4. siječnja na snazi je također narančasto upozorenje na jaku, ponegdje vrlo jaku, na senjskom području moguću olujnu buru te na obilnu kišu u kninskoj regiji - objavili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.
