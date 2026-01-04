Nepovoljni vremenski uvjeti na cestama: Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite

Iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH stiglo je upozorenje za ozbiljne vremenske uvjete u Hrvatskoj. - 'Prognostičari DHMZ-a izdali su za 5. siječnja narančasto upozorenje na mjestimice jaku, na senjskom području vrlo jaku i olujnu buru te na obilnu oborinu, uz moguće urbane i bujične poplave u dubrovačkoj regiji. Podsjećamo, danas, 4. siječnja na snazi je također narančasto upozorenje na jaku, ponegdje vrlo jaku, na senjskom području moguću olujnu buru te na obilnu kišu u kninskoj regiji - objavili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.