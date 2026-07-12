KLIMATSKE PROMJENE
Ekonomisti upozoravaju: Cijene hrane će eksplodirati
Dok se Europa priprema na novi toplinski val, ekonomisti upozoravaju kako najgore tek dolazi
Globalni fenomen El Niño, upozoravaju ekonomisti, mogao bi stvoriti ozbiljan šok i izazvati rast cijena hrane u cijelom svijetu, koji bi mogao potrajati cijelu sljedeću godinu.
Ističu kako lanci opskrbe trpe zbog dva istovremena šoka - s jedne strane rat u Iranu podigao je cijene hrane u svijetu na najvišu razinu u posljednje tri godine, dok s druge strane ekstremne vremenske prilike povezane s globalnim zagrijavanjem dodatno pritišću.
Kako piše The Guardian, znanstvenici su rekli da El Niño, koji će svijet zahvatiti ove i sljedeće godine, ima jedinstvenu priliku razviti se u super El Niño, fenomen koji rezultira smrtonosnim toplinskim valovima, poplavama i ekstremnim vremenskim uvjetima, prenosi tportal.
Američka Nacionalna administracija za ocean i atmosferu (NOAA) još je prošlog mjeseca upozorila kako postoji 63 posto šanse da se do kraja godine, površina mora zagrije za više od dva stupnja.
'El Niño vraća 'klimatsku inflaciju' na dnevni red', napisali su analitičari talijanske banke UniCredit u istraživačkoj bilješci, prenosi The Guardian. 'Nedavni toplinski valovi u Europi podsjetnik su da se klimatska osnova već mijenja. El Niño bi mogao dodati novi sloj pritiska kasnije ove godine, jer pojačava učinke globalnog zatopljenja.'
"Cijena hrane u svijetu mogla narasti i za 15,8%"
Projekcije koje je napravila NOAA pokazuju da bi ovaj El Niño mogao biti najozbiljniji do sad.
Analitičari Goldman Sachsa upozoravaju da bi zbog El Niña, cijena hrane u svijetu mogla narasti i za 15,8%, ovisno o vrsti hrane i dijelu svijeta u kojem se prodaje. Primjerice, za potrošače u Europi, to bi moglo značiti rast cijena hrane od 1,3%.
No, upozoravaju kako će se puni učinak osjetiti tek nakon nekog vremena, zbog globalnih zaliha hrane. Tako bismo prave posljedice mogli osjetiti tek u drugoj polovici 2028.
'El Niño ne utječe na poljoprivredu jednoliko. On mijenja globalne obrasce oborina i temperature, stvarajući regionalne pobjednike i gubitnike', upozorili su analitičari UBS-a i dodali kako bi neke regije mogle bi imati koristi od toplijih vremenskih uvjeta.
Najviše će patiti najsiromašniji
The Guaridan ističe kako analitičari upozoravaju da će zemlje s nižim prihodima, koje već teško podnose povećanje cijena zbog iranskog sukoba, najviše patiti.
'El Niño je već počeo utjecati na usjeve, uzrokujući sušu sezonu monsuna u Indiji, pri čemu neke regije imaju samo 25% uobičajenih oborina, a dijelovi središnje Indije primaju samo 50%, što bi moglo utjecati na opskrbu pšenicom, rižom i šećernom trskom', naglasili su analitičari Goldman Sachsa.
Suše u jugoistočno Aziji mogle bi utjecati na svjetsku opskrbu palminim uljem, jednim od ključnih sastojaka u preradi hrane. Pogođeni bi mogli biti i urodi kave i kakaa.
Stručnjaci upozoravaju i kako bi vlažni i topli uvjeti mogli utjecati na pojačanu pojavu i širenje bolesti, što bi moglo ostaviti tragove i na prinose usjeva sljedećih godina.
Europska središnja banka, još je prije tri godine upozorila da bi snažan El Niño, mogao potaknuti rast globalnih cijena prehrambenih proizvoda do devet posto, pri čemu bi najviše rasle cijene soje, kukuruza i riže.
Analitičari UniCredita upozoravaju kako bi ekstremni scenarij El Niña mogao dovesti do pada globalne poljoprivredne proizvodnje za 14,3%, što ne zvuči puno, ali to je jednako gubitku proizvodnje od 342 milijarde dolara. Rezultat toga bi, ističu, mogli biti skok cijene ključnih proizvoda poput riže, palminog ulja, šećera i kave i za više od 100%.
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