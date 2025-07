Novi toplinski val: Temperature rastu do 36 stupnjeva, a onda slijedi promjena

Puhat će slab do umjeren, jugozapadni i zapadnjak, a na Jadranu će okrenuti na slabo do umjereno jugo. Najniže jutarnje temperature u unutrašnjosti između 18 i 22 °C, u planinskim krajevima oko 13.Na Jadranu uz visoku vlagu sparna noć s temperaturama od 20 do 25 °C. Najviše dnevne temperature prelazit će 30 stupnjeva, dosežući i do 36 °C.