FOTO / Obilne oborine izazvale štete diljem zemlje, evo gdje je palo najviše kiše

U Metkoviću su poplavljene brojne ulice, voda prodrla u dvorišta i objekte, vatrogasci su imali brojne intervencije, najviše na ispumpavanju vode iz kuća. Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan izvijestio je da je poplavio vrtić, dijaliza u domu zdravlja, Prirodoslovni muzej. "Bio sam na terenu, ali tu štete nisu velike. Došlo je do proboja vode u podrumske prostorije, ali brzom intervencijom vatrogasaca sada vode više nema", dodao je.