nakon višednevnog izbivanja
VIDEO / Oči uprte u Trumpa, Bijela kuća najavila "veliku vijest"
Donald Trump danas će u Ovalnom uredu održati posebno predsjedničko obraćanje, dok raste nagađanje o tome što bi mogao biti sadržaj njegova govora. Iznenadno obraćanje zakazano je za 14 sati po lokalnom, odnosno 20 sati po srednjeeuropskom vremenu.
Hoće li opovrgnuti glasine o pogoršanju zdravstvenog stanja?
U svojem dnevnom priopćenju u ponedjeljak, Bijela kuća navela je samo da će Donald Trump u utorak u 14 sati iz Ovalnog ureda objaviti važnu vijest, bez dodatnih detalja.
Kratkoća i vrijeme objave izazvali su val internetskih nagađanja o tome hoće li se predsjednik osvrnuti – ili opovrgnuti – glasine o svom zdravlju, nakon što mu je u srpnju dijagnosticirana kronična venska insuficijencija.
Međutim, Trumpovi suradnici rekli su za Politico u utorak ujutro da predsjednik neće objaviti šokantnu dijagnozu ili trenutačnu ostavku, već da će se najava odnositi na obranu.
Uzbudljiva vijest vezano uz Ministarstvo obrane
„Predsjednik će objaviti uzbudljivu vijest vezanu uz Ministarstvo obrane,” potvrdila je kasnije u utorak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.
Trump je ranije izjavio da namjerava preimenovati Ministarstvo obrane u Ministarstvo rata, a pojavila su se i izvješća da administracija razmatra kako to provesti.
„Nekad se zvalo Ministarstvo rata i imalo je snažniji zvuk,” rekao je prošlog ponedjeljka. „Želimo obranu, ali želimo i napad… Kao Ministarstvo rata pobijedili smo u svemu, pobijedili smo u svemu i mislim da ćemo se morati vratiti na to.”
Hoće li vratiti Ministarstvo rata?
Ministarstvo rata postalo je Ministarstvo obrane kroz postupni proces, počevši s Nacionalnim sigurnosnim zakonom iz 1947., kojim su vojska, mornarica i zrakoplovstvo objedinjeni u jednu organizaciju zvanu Nacionalna vojna ustanova.
Izmjenom zakona 1949. službeno je uveden naziv „Ministarstvo obrane”, čime je uspostavljena struktura kakvu poznajemo danas.
Trump je posljednjih dana bio primjetno izvan fokusa nakon što je prošlog utorka održao gotovo 200-minutni maratonski sastanak vlade. Iako je, prema izvješćima, produžio slobodan vikend povodom Praznika rada na igralištu za golf, predsjednik se nije pojavljivao u medijima proteklog tjedna.
Nakon nekoliko dana izvan javnosti, pretraživanja „Gdje je Donald Trump” i „je li Trump mrtav” dospjela su među najpopularnije na Googleu u SAD-u, dok je hashtag „TRUMPISDEAD” u subotu postao trend na platformi X, prenosi The Independent.
JD Vance već najavio da je spreman za preuzimanje
Dodatno su nagađanja potaknule izjave potpredsjednika JD Vancea u razgovoru za USA Today u srijedu, kada je rekao da je spreman preuzeti predsjedništvo ako se dogodi „strašna tragedija”. No, u istom intervjuu Vance je naglasio da je Trump u „izvanredno dobrom zdravlju”.
Trump je konačno fotografiran u subotu s unukom Kai Trump, na putu prema golf terenu u Virginiji.
Usred niza objava na Truth Socialu u nedjelju, predsjednik se izravno osvrnuo na glasine o svom zdravlju, napisavši: „NIKAD SE NISAM OSJEĆAO BOLJE U ŽIVOTU.”
Trump je ponovno fotografiran u ponedjeljak, na odlasku prema igralištu u Trump National Golf Clubu. Također je dao intervju konzervativnom portalu Daily Caller, najavivši plan za „Predsjednički zid slavnih” u Vrtu ruža Bijele kuće.
