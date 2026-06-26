VREMENSKA PROGNOZA
Pred žestoku promjenu vremena, osjet topline bit će za 2-3 stupnja viši od ionako previsokih temperatura
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Omega blocking situacija nad Europom, povezana s toplinskim valom, sporo se premješta prema istoku. Naši krajevi, koji su dosad bili na prednjem rubu toplinskog vala, dolaze pod njegov najveći utjecaj pa temperature zraka i dalje rastu.
Topla noć s Jadrana proširila se i na veći dio kontinenta. Noćne temperature na Jadranu bile su od 24 do 28 °C, a u unutrašnjosti oko 20 °C. Topla noć na Jadranu posljedica je slabe fenske bure, dok je u unutrašnjosti uzrok neprekidan priljev toplog zraka u višim slojevima atmosfere. Tako smo pri tlu, zbog slabe inverzije, imali temperature oko 20 °C, dok je na visini od oko 500 metara iznad tla zrak bio zagrijan na 30 °C.
Toplinski val potrajat će do prvih dana srpnja, uz daljnji porast dnevnih temperatura. Prema trenutačnom razvoju vremenske situacije na sinoptičkoj skali, odnosno iznad cijele Europe, vrhunac toplinskog vala u našim bi krajevima trebao biti u ponedjeljak i utorak.
Promjena vremena
Promjenu vremena uz prolaz hladne fronte prognoziramo idući tjedan, u noći s utorka na srijedu. Očekuju se pad temperature zraka, grmljavinski pljuskovi, jaki udari vjetra te velika vjerojatnost pojave tuče. Prije prolaza fronte, u utorak, vjetar će okrenuti na jugozapadni smjer i donijeti vlagu iz Sredozemlja, pa će vrijeme biti sparno, a osjet topline za dva do tri stupnja viši od temperature izmjerene u meteorološkom zaklonu. Prema osjetu ugode, vrijeme će biti iznimno vruće.
Što nas čeka do promjene?
Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Slab razvoj dnevne naoblake moguć je u planinama Dalmatinske zagore te na krajnjem jugu Jadrana. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, koja će tijekom dana skrenuti na maestral, a navečer i tijekom noći ponovno na buru.
Od sutra pa do utorka prevladavat će sunčano i vrlo vruće vrijeme.
Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 21 °C, a na Jadranu od 24 do 28 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu kretat će se od 35 do 38 °C, a mjestimice u Dalmatinskoj zagori dosezat će i 40 °C. Puhat će slab sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjeren do jak maestral. Temperatura mora bit će od 24 do 27 °C, a ultraljubičasti indeks visok i vrlo visok.
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