Pred žestoku promjenu vremena, osjet topline bit će za 2-3 stupnja viši od ionako previsokih temperatura

Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 21 °C, a na Jadranu od 24 do 28 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu kretat će se od 35 do 38 °C, a mjestimice u Dalmatinskoj zagori dosezat će i 40 °C. Puhat će slab sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjeren do jak maestral. Temperatura mora bit će od 24 do 27 °C, a ultraljubičasti indeks visok i vrlo visok.