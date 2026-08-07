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Park kralja Držislava

U Osijeku pronađen još jedan ozlijeđeni muškarac

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N1 Info
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07. kol. 2026. 18:53
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Policijski automobil 20.06.2018., Zagreb - Policijski automobil.rrPhoto: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

U Parku kralja Držislava u Osijeku, tijekom poslijepodneva pronađen je još jedan ozlijeđeni muškarac. Hitna pomoć ga je prebacila u KBC Osijek.

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PU osječko-baranjska je dobila dojavu u 14:27 sati. Očevid je obavljen, a u tijeku je istraga kojom će se otkriti sve okolnosti događaja, prenosi tportal.

Podsjetimo, jutros oko 7 sati u Wilsonovoj ulici, pored stadiona Gradski vrt, pronađen je pretučeni bivši nogometni sudac i direktor Zračne luke Osijek, Tihomir Pejin.

Palicama su ga napala dvojica maskiranih muškaraca. Napad je osujetio vozač automobila koji je trubljenjem uzbunio susjede i rastjerao napadače.

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Teme
osijek policija pretučeni muškarac

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