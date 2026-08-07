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nijemci najbrojniji

Splitsko-dalmatinska županija puna gostiju: Evo tko je zasad pobjednik sezone

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Vesela Šegvić Kordić
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07. kol. 2026. 20:06
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U srpnju je u komercijalnom smještaju dva posto više dolazaka i jedan posto više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Najveći promet ostvaren je u obiteljskom smještaju, slijede hoteli i kampovi koji u srpnju imaju za dva posto bolji rezultat nego lani. No, to nije slučaj i u Splitsko-dalmatinsku županiji.

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U splitsko dalmatinskoj županiji dnevno boravi oko 200 tisuća gostiju. Najbrojniji su Nijemci, a kad je u pitanju smještaj najčešće biraju obiteljski.

"Iznajmili smo vilu izvan Splita na nekih 18 kilometara od centra.“ Zašto ste to odabrali? „Zato što imamo puno prostora, nema susjedstva, možemo biti koliko hoćemo s djecom posebno", rekao je njemački turist Sven.

"Ovisi o odmoru, kakav je odmor u pitanju, uglavnom je miks hotela i privatnog smještaja, sada smo prvi put na brodu. Uvijek je različito", dodaje Stefan iz Austrije.

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"Ove smo godine u apartmanu, jako je dobra vrijednost za novac i odmah je pokraj Dioklecijanove palače", poručuje Amerikanac Joshua.

Pa je i ovoga mjeseca obiteljski smještaj pobjednik u prometu iako se tome nisu nadali na početku turističke sezone, govori nam iznajmljivač Šime Pletković iz Splita.

"Last minute nas je spasio ove godine, a kad gledaš situaciju u cijelome svijetu trebamo biti prezadovoljni", poručio je.

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Najzadovoljniji hoteli

Sedmi mjesec u ovom hotelu bio je za pet posto bolji nego lanjski, a najave za ostatak sezone su jako dobre jer slobodnog kreveta do desetog mjeseca nemaju.

"Sveukupno bi rekao čak 10 posto bolje nego prošle godine kad gledamo sve te prihode i dolazak gostiju", navodi Aldo Miletić, voditelj hotelskih poslova.

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To ne vrijedi za ovaj kamp u Stobreču. Iako je generalno govoreći srpanj bio za dva posto bolji, kod njih je pad od pet posto.

"Ne možemo potvrditi rast u sedmom mjesecu. Najave za osmi mjesec su jako dobre, no još je rano prognozirati evo kako će se odvijati ostatak sezone", kaže Sanja Bošnjak, voditeljica prodaje i marketinga u kampu.

Hoće li biti većih promjena u sezoni, pokazat će brojke na kraju turističke godine.

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Teme
splitsko-dalmatinska županija turisti turistička sezona turizam

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