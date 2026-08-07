Građanske udruge podnijele prijavu MUP-u i DORH-u zbog ustaških pozdrava u Kninu

Od Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) i Pučke pravobraniteljice zahtijevaju utvrđivanje identiteta svih osoba koje su javno uzvikivale poruke kojima se potiče mržnja ili nasilje te koje su koristile zabranjenu fašističku simboliku. Zatim, traže od nadležnih da ispitaju postoje li elementi kaznenih djela ili prekršaja koji se progone po službenoj dužnosti, da poduzmu sve zakonom propisane mjere protiv odgovornih osoba i da obavijeste podnositelje prijave o poduzetim radnjama.