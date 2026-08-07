matija kroflin
Čelnik sindikata kritizirao Plenkovića: Za branitelje novca ima, za obrazovanje nije vrijeme
Predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin oglasio se priopćenjem u kojem je kritizirao najavu Vlade o braniteljskim mirovinama, dok s druge strane, tvrde da za obrazovanje i znanost "nije vrijeme".
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Priopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:
"Predsjednik Vlade Andrej Plenković mnogo je puta pokazao politički pragmatizam, posebno kada je riječ o očuvanju vlastitog biračkog tijela. Najnoviji primjer je odnos prema pravima branitelja. Prijedlog stranke Možemo o povećanju prava branitelja HDZ i predstavnici Vlade prvo su dočekali na nož, da bi nekoliko tjedana poslije premijer njegovu prepakiranu verziju predstavio javnosti kao prijedlog Vlade RH vrijedan oko 90 milijuna eura.
No, tim je potezom premijer poslao važnu poruku i zaposlenima u obrazovanju, znanosti i drugim javnim službama: novca u državnom proračunu ima i realne plaće ne moraju padati. Pokazao je i kako priče o potrebi hlađenja ekonomije i ograničavanja javne potrošnje očito ne vrijede jednako za sve.
Jer, zadivljujuća je lakoća kojom ministar Medved objašnjava da će predložene promjene stajati gotovo 90 milijuna eura, ali uz mogućnost da taj iznos dodatno poraste ako se u javnoj raspravi pojave opravdani prijedlozi. Istovremeno, u potpunoj je to suprotnosti s pozicijom Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je prije koji dan odbilo niz valjanih argumenata za ukidanje diskriminacije predavača na sveučilištima. Ministarstvo, iako priznaje diskriminaciju, obilo ju je ukloniti uz obrazloženje nedostatka sredstava. Usporedbe radi, riječ je o iznosu od nekoliko desetaka tisuća eura godišnje!
Zbog rasta cijena i plaća u ostatku gospodarstva, u javnim je službama nužna što skorija korekcija osnovice, kao i dodatni iskorak plaća u obrazovanju. Za to, obrazovanje i znanosti moraju postati politički bitni!
Braniteljska populacija HDZ-u i premijeru je važna, dok učitelji, nastavnici, profesori, znanstvenici, drugi zaposleni u javnim službama po svemu sudeći – trenutno nisu! To je poruka koje trebaju biti svjesni zaposleni u obrazovanju i znanosti kao i svi sindikati koji djeluju u tim sustavima", navodi Kroflin.
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