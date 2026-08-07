Čelnik sindikata kritizirao Plenkovića: Za branitelje novca ima, za obrazovanje nije vrijeme

Jer, zadivljujuća je lakoća kojom ministar Medved objašnjava da će predložene promjene stajati gotovo 90 milijuna eura, ali uz mogućnost da taj iznos dodatno poraste ako se u javnoj raspravi pojave opravdani prijedlozi. Istovremeno, u potpunoj je to suprotnosti s pozicijom Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je prije koji dan odbilo niz valjanih argumenata za ukidanje diskriminacije predavača na sveučilištima. Ministarstvo, iako priznaje diskriminaciju, obilo ju je ukloniti uz obrazloženje nedostatka sredstava. Usporedbe radi, riječ je o iznosu od nekoliko desetaka tisuća eura godišnje!