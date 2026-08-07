Zašto se Vučić sastaje sa Zelenskim? U igri su Bruxelles, izbori i oružje

Vukadinović ne misli tako: „Površni promatrači u Srbiji, a bogami i vani, Vučićeve poteze stavljaju u koš 'za EU' ili 'za Rusiju'. Ali i jedno i drugo je jednako neiskreno – on samo gleda odakle mu prijeti veća opasnosti i odakle stiže korist, sa ciljem da vječno ostane na vlasti.“