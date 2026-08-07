Brodić: Europa će imati dovoljno energije, ali pitanje je po kojoj cijeni

Brodić se osvrnuo i na stanje globalnih opskrbnih lanaca te situaciju oko Panamskog kanala. Kazao je kako smatra da su trenutačne napetosti u Panami kratkoga daha te podsjetio na raniji prekid suradnje Paname s kineskim kompanijama, kao i izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o vraćanju Panamskog kanala pod izravnu kontrolu Sjedinjenih Država.