Objavljena velika prognoza: Čeka nas ogromna količina kiše tijekom rujna!

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL/ilustracija

U velikoj prognozi za rujan koju je objavio Severe Weather Europe (SWE), navodi se da središnju Europu očekuje masivna količina kiše tijekom sredine ovog mjeseca.

Dva su razloga za to – kolaps toplinske kupole i dugotrajno povijesno toplo razdoblje. Kako navodi SWE, značajne oborine u alpskom području očekuju se do sredine rujna.

Prva je fronta u noći s nedjelje na ponedjeljak prešla preko sjevernog Sredozemlja i Alpa. SWE navodi da postoji mogućnost od izbijanja jakih grmljavinskih oluja, dok na području od sjeverne Italije preko Slovenije i Austrije postoji opasnost od poplava.

Očekuje se i snijeg na Alpama

Kasnije tijekom ovog tjedna, očekuje se prodor puno hladnije zračne mase u središnju Europu i Sredozemlje, što će izazvati loše vremenske prilike, dodatne poplave i vjerojatno dobru količinu snijega na višim predjelima Alpa.

Nevrijeme stiglo u Hrvatsku: Na snazi meteoalarm za cijelu zemlju, moguća je i tuča! Civilna zaštita šalje poruke za nevrijeme: Moguć olujan vjetar, tuča, obilni pljuskovi…

Nadalje, tropski val u sjeverozapadnoj Africi i gornji niski nad zapadnom Europom dovest će do toga da putanja zračne mase sljedećih dana donese topao i znatno vlažan zrak u sjeverno Sredozemlje i srednju Europu. To će rezultirati lošim vremenom i mogućim poplavama.

Ekstremni mediteranski morski toplinski val

Nakon velikih i dugotrajnih toplinskih valova proteklog ljeta, globalna mora, mora oko Europe, a posebice Sredozemno more značajno su se zagrijala. Takozvani morski toplinski val nova je norma posljednjih godina, budući da su mora diljem svijeta postala iznimno topla.

Početkom rujna mora diljem europskog kontinenta su i dalje iznimno topla, a najtoplija i najnenormalnije temperature su nad baltičkim, sjevernim i mediteranskim regijama.

To uključuje Ligurijsko i Tirensko more, Jadransko more, Jonsko more i Egejsko more. Temperature ovih mora su oko 4-6 °C više od prosjeka, što je ekstremno.

Što su mora toplija, može doći do ekstremnijih i obilnijih oborina. Bilo je brojnih slučajeva u kojima je nekoliko stotina mm oborina dovelo do razornih poplava diljem obalne Italije, Španjolske, Alpa i zapadnog Balkana. Jedan nedavni primjer bila je povijesna i razorna kiša u Sloveniji 4. kolovoza 2023., koja je rezultirala ogromnom štetom.

Moguć i tornado?

Prizemni frontalni sustav pomicat će se prema sjevernom Sredozemlju i alpskom području. SWE dalje predviđa da će se nad regijom formirati nestabilna zračna masa, što će biti savršeni recept za jake grmljavinske oluje, koje će dovesti do intenzivnih oborina, jakih vjetrova, pa čak i tornada.

Očekuje se da će ove oluje donijeti intenzivne padaline, jake vjetrove, bujične poplave i moguće tornade duž obala Ligurskog zaljeva i sjevernog Jadrana. Obala istočnog Jadrana trebala bi biti u stanju pripravnosti zbog intenzivnih oluja s potencijalno štetnim vjetrovima, tornadom, jakih oborina i lokalnih poplava.

Iza nas je najtoplije ljeto na sjevernoj hemisferi: Ekstremni događaji bit će sve intenzivniji Objavljena velika prognoza za zimu: Evo kada možemo očekivati prve pahulje

Nakon ovog prvog vala neprilika, predviđa se kratka pauza u aktivnostima, no već krajem tjedna nad Europom će se uspostaviti znatno hladniji koridor zračnih masa od sjevera prema dubokom jugu, koji će vikenda stići do Sredozemlja.

Takva postavka vremenskog uzorka obično je recept za produljeno razdoblje prekomjernih oborina i visokog rizika od potencijalnih poplava u cijeloj regiji. Budući da će prvi val biti brz, jedva da će i utjecati na toplo more što znači da će morski toplinski val s toplim vodama ostati na mjestu za buduće frontalne valove.

To znači da bi još više oborina moglo zahvatiti sjevernu Italiju, Austriju, Sloveniju i Hrvatsku krajem tjedna. Povijest nam govori da su ovi događaji koji izazivaju zabrinutost te da ih treba pomno pratiti zbog mogućih poplava, navodi SWE.

Očekuje se puno padalina

U sljedećih 10 dana predviđa se puno padalina duž dinarskog planinskog lanca od zapadne Slovenije do Albanije i preko alpskog lanca.

Idućeg vikenda slijedi znatno hladnije vrijeme s temperaturama oko 8-12 °C ispod prosjeka za sredinu rujna. Takve temperature trebali bi potrajati nekoliko dana.

With this intense blast of chilly refreshment, the cold wave will likely also lead to the first significant snowfall in the Alps, with a good chance for high snow accumulation in higher levels above 2000 m ASL.

S ovim intenzivnim naletom hladnog osvježenja, hladni će val vjerojatno također dovesti do prvih značajnijih snježnih oborina u Alpama, pri čemu postoje visoke šanse za veliko nakupljanje snijega na višim razinama iznad 2000 m nadmorske visine.

Na kraju, SWE poziva na oprez zbog pogoršanja vremenskih uvjeta sljedećih dana i krajem sljedećeg tjedna. Vjerojatno će doći do značajnih poplava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Biljka koja obećava: Odlična je u borbi protiv artritisa i visokog krvnog tlaka U gulaš uvijek dodajte ovu namirnicu: Meso se samo razdvaja, a ukus safta je vrhunski