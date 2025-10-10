Vremenska prognoza za vikend: Uživajte!

Nakon nešto kiše koja je noćas padala u dijelu unutrašnjosti, jutro je u većem dijelu Hrvatske donijelo suho i mirnije vrijeme.
Na Jadranu prevladava vedrina, a u kopnenim krajevima još ima povećane naoblake i mjestimične magle zbog čega su ceste ponegdje mokre i skliske, a vidljivost smanjena.
U nastavku dana vrijeme će biti mirno i povoljno. Na Jadranu većinom sunčano, a duža sunčana razdoblja očekujemo i u unutrašnjosti zemlje. Više će oblaka prijepodne biti u gorskim područjima, a prema kraju dana u Slavoniji gdje nije isključeno malo kiše. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Duž obale će puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
Oba dana vikenda nastavljaju s povoljnim vremenom. Najviše sunca se i dalje očekuje na Jadranu, ali bit će ga i na kopnu gdje će ga povremeno skrivati oblaci, a u noćnim i jutarnjim satima je moguća i magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u jutarnjim satima i umjerena do jaka bura. Ostaje relativno toplo uz dnevne temperature uglavnom između 17 i 21, na Jadranu ponegdje i do 25 Celzijevih stupnjeva.
Početak sljedećeg tjedna donosi nešto vise oblaka, osobito u unutrašnjosti. Pojačat će sjeverni vjetar i bura pa će malo zahladiti. Ali čini se da i dalje nema nekog značajnijeg pogoršanja vremena pa će i veći dio sljedećeg tjedna biti ugodan i primjeren dobu godine.
