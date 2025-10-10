Oglas

sunčano i toplo

Vremenska prognoza za vikend: Uživajte!

author
N1 Info
|
10. lis. 2025. 07:45
jesen, bablje ljeto, voda, rijeka, jezero, lijepo, josh brolin
Pixabay

Nakon nešto kiše koja je noćas padala u dijelu unutrašnjosti, jutro je u većem dijelu Hrvatske donijelo suho i mirnije vrijeme.

Oglas

Na Jadranu prevladava vedrina, a u kopnenim krajevima još ima povećane naoblake i mjestimične magle zbog čega su ceste ponegdje mokre i skliske, a vidljivost smanjena.

U nastavku dana vrijeme će biti mirno i povoljno. Na Jadranu većinom sunčano, a duža sunčana razdoblja očekujemo i u unutrašnjosti zemlje. Više će oblaka prijepodne biti u gorskim područjima, a prema kraju dana u Slavoniji gdje nije isključeno malo kiše. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Duž obale će puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti između 19 i 24 Celzijeva stupnja. 

Oba dana vikenda nastavljaju s povoljnim vremenom. Najviše sunca se i dalje očekuje na Jadranu, ali bit će ga i na kopnu gdje će ga povremeno skrivati oblaci, a u noćnim i jutarnjim satima je moguća i magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u jutarnjim satima i umjerena do jaka bura. Ostaje relativno toplo uz dnevne temperature uglavnom između 17 i 21, na Jadranu ponegdje i do 25 Celzijevih stupnjeva. 

Početak sljedećeg tjedna donosi nešto vise oblaka, osobito u unutrašnjosti. Pojačat će sjeverni vjetar i bura pa će malo zahladiti. Ali čini se da i dalje nema nekog značajnijeg pogoršanja vremena pa će i veći dio sljedećeg tjedna biti ugodan i primjeren dobu godine. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ