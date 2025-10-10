Vremenska prognoza za vikend: Uživajte!

U nastavku dana vrijeme će biti mirno i povoljno. Na Jadranu većinom sunčano, a duža sunčana razdoblja očekujemo i u unutrašnjosti zemlje. Više će oblaka prijepodne biti u gorskim područjima, a prema kraju dana u Slavoniji gdje nije isključeno malo kiše. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Duž obale će puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti između 19 i 24 Celzijeva stupnja.