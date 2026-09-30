štrajk u zet-u
Cijene taksija u Zagrebu i okolici eksplodirale!
Treći je dan štrajka u zagrebačkom javnom prometu. ZET-ovi autobusi i tramvaju ne voze, s izuzetkom autobusne linije 228, koja vozi od stadiona u Maksimiru do KBC-a Rebro i tramvajske linije broj 12.
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Na stranici Idemo koju su građani sami pokrenuli prije nego što je štrajk počeo, mnogo je veća potražnja za prijevozom nego ponuda, a cijene taksija su u srijedu eksplodirale.
Vožnje koštaju višestruko više nego inače, a dočekati taksi je, otkrivaju naši sugovornici, nemoguća misija.
"Od posla do kuće nekim danima se dovezem za manje od pet eura. Trenutno je cijena više od tri puta veća", kaže naša sugovornica.
Mnogo skuplja je i vožnja na relaciji Trešnjevka - Dugave. U obrnutom smjeru - jeftinije, 22 eura.
Apsolutni rekorder među našim sugovornicama - vožnja od Velike Gorice do Trešnjevke - gotovo 90 eura.
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