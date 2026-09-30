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štrajk u zet-u

Cijene taksija u Zagrebu i okolici eksplodirale!

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 07:36
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taksigor
Pixabay / Uber / Screenshot / N1 Ilustracija

Treći je dan štrajka u zagrebačkom javnom prometu. ZET-ovi autobusi i tramvaju ne voze, s izuzetkom autobusne linije 228, koja vozi od stadiona u Maksimiru do KBC-a Rebro i tramvajske linije broj 12.

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Na stranici Idemo koju su građani sami pokrenuli prije nego što je štrajk počeo, mnogo je veća potražnja za prijevozom nego ponuda, a cijene taksija su u srijedu eksplodirale.

Vožnje koštaju višestruko više nego inače, a dočekati taksi je, otkrivaju naši sugovornici, nemoguća misija.

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Cijene vožnje taksijem na relaciji Trešnjevka - Črnomerec | Bolt / Screenshot

"Od posla do kuće nekim danima se dovezem za manje od pet eura. Trenutno je cijena više od tri puta veća", kaže naša sugovornica.

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Cijene vožnje taksijem na relaciji Trešnjevka - Dugave | Uber / Screenshot

Mnogo skuplja je i vožnja na relaciji Trešnjevka - Dugave. U obrnutom smjeru - jeftinije, 22 eura.

Apsolutni rekorder među našim sugovornicama - vožnja od Velike Gorice do Trešnjevke - gotovo 90 eura.

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Uber / Screenshot

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

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cijene taksija javni prijevoz taksi vijesti iz hrvatske zet štrajk u zagrebu

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