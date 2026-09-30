štrajk zet-a i holdinga
Vozačica Kristina danas za volanom 12-ice
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavljen je i danas, treći dan. Javni gradski prijevoz uglavonom ne vozi, ali Kristina Jozinović danas vozi tramvaj broj 12.
Oglas
Kao i jučer, voze dvije linije - jedna tramvajska, jedna autobusna.
Na autobusnoj liniji 228 koja prevozi građane od stadiona u Maksimiru do KBC-a Rebro voze četiri busa.
S Remize je jutros krenuo tramvaj broj 12 u kojemu je vozačica Kristina Jozinović, jedina koja sva tri dana vozi tramvaj.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas