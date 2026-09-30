Vozačica Kristina danas za volanom 12-ice

Patrik Macek/PIXSELL

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavljen je i danas, treći dan. Javni gradski prijevoz uglavonom ne vozi, ali Kristina Jozinović danas vozi tramvaj broj 12.

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Kao i jučer, voze dvije linije - jedna tramvajska, jedna autobusna.

Na autobusnoj liniji 228 koja prevozi građane od stadiona u Maksimiru do KBC-a Rebro voze četiri busa.

S Remize je jutros krenuo tramvaj broj 12 u kojemu je vozačica Kristina Jozinović, jedina koja sva tri dana vozi tramvaj.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

Patrik Macek/PIXSELL