VREMENSKA PROGNOZA
Promjenjivo vrijeme: Vjetar će jačati, evo kad stiže naoblačenje s juga
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno vedro je duž obale, umjereno do pretežno oblačno je u unutrašnjosti, mjestimice ima i magle. U nastavku utorka prevladavat će pretežno sunčano duž Jadrana, na kopnu promjenjivije, bit će i oblačnih i sunčanih perioda. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverng smjera, na moru najprije bura, pojačana pod Velebitom, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
Slično i tijekom srijede, sunčanije duž Jadrana, u unutrašnjosti uz promjenjivu naoblaku, ali većinom suho. Na moru će biti vjetrovito, osobito pod Velebitom, gdje će bura biti pojačana, loklano s olujnim udarima.
U četvrtak malo kiše ili pljuskova može biti na krajnjem jugu, prema večeri kako će naoblaka rasti s juga, što će biti uvod u pogoršanje vremena prema kraju tjedna.
Petak donosi kišu i pljuskove u dijelu Dalmacije, i mjestimice na istoku unutrašnjosti.
Za vikend većinom suho, sunčanije na moru, u unutrašnjosti uz promjenjivu naoblaku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
