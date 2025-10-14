Promjenjivo vrijeme: Vjetar će jačati, evo kad stiže naoblačenje s juga

Pretežno vedro je duž obale, umjereno do pretežno oblačno je u unutrašnjosti, mjestimice ima i magle. U nastavku utorka prevladavat će pretežno sunčano duž Jadrana, na kopnu promjenjivije, bit će i oblačnih i sunčanih perioda. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverng smjera, na moru najprije bura, pojačana pod Velebitom, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.