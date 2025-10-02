VREMENSKA PROGNOZA
Snijeg pao na Zavižanu. Na snazi crveno upozorenje zbog orkanskog vjetra!
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem zemlje, ima mjestimice slabe oborine unutrašnjosti, na Zavižanu je padao snijeg proteklih sati. Dojmu zime doprinosi i snažna bura, mjestimice ima orkanskih udara pod Velebitom, promet je otežan prema jutrošnjim izvještajima Hrvatskog autokluba.
U nastavku četvrtka bit će sunčanije duž Jadrana, u unutrašnjosti dijelom sunčano, još uglavnom u Gorskom kotaru i Lici s kišom, moguće i snijegom u planinskom području.
Petak donosi sunčanije i stabilnije prilike, na istoku i jugu zemlje oblačnije. Bura će slabjeti prema večeri.
U subotu će biti pretežno sunčano, no od sredine dana rast će naoblaka, prema večeri će biti kiše i pljuskova s grmljavinom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, koji će se intenzivirati u noći na nedjelju.
Nedjelja donosi jače pogoršanje vremena, lokalno obilniju oborinu, duž Jadrana i uz Jadran, u gorju snijeg.
