Snijeg pao na Zavižanu. Na snazi crveno upozorenje zbog orkanskog vjetra!

Tea Blažević
02. lis. 2025. 07:20
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno je oblačno diljem zemlje, ima mjestimice slabe oborine unutrašnjosti, na Zavižanu je padao snijeg proteklih sati. Dojmu zime doprinosi i snažna bura, mjestimice ima orkanskih udara pod Velebitom, promet je otežan prema jutrošnjim izvještajima Hrvatskog autokluba.

U nastavku četvrtka bit će sunčanije duž Jadrana, u unutrašnjosti dijelom sunčano, još uglavnom u Gorskom kotaru i Lici s kišom, moguće i snijegom u planinskom području.

Petak donosi sunčanije i stabilnije prilike, na istoku i jugu zemlje oblačnije. Bura će slabjeti prema večeri.

U subotu će biti pretežno sunčano, no od sredine dana rast će naoblaka, prema večeri će biti kiše i pljuskova s grmljavinom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, koji će se intenzivirati u noći na nedjelju.

Nedjelja donosi jače pogoršanje vremena, lokalno obilniju oborinu, duž Jadrana i uz Jadran, u gorju snijeg.

