Snijeg za Božić? Stratosferski polarni vrtlog mogao bi donijeti veliku promjenu

Povijesno gledano, najveća vjerojatnost bijelog Božića u Europi je na sjeveru kontinenta. Iako vjerojatnost opada prema jugu, ostaje visoka na većim nadmorskim visinama. To je povezano s hladnijim zrakom koji se nalazi na sjeveru i višim predjelima. No, svaka zimska sezona i svaka godina imaju svoj vremenski obrazac koji može znatno promijeniti stvarni ishod snježnih padalina. S obzirom na to da je sezona tek počela, valja napomenuti da prognoze nose različite razine pouzdanosti. Unatoč tome, u ovoj se sezoni već nazire rijedak obrazac u prvim blagdanskim prognozama.