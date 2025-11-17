Arktički val hladnoće širi se zapadnom Europom: Stiže snijeg i pad temperatura, evo gdje će biti najgore

Tijekom sredine tjedna, u Velikoj Britaniji očekuju se temperature ispod ništice, s najnižim vrijednostima od -3 do -5 °C u nizinama te još nižima na višim nadmorskim visinama. Temperature u Francuskoj bit će stabilne od utorka do četvrtka, s jutarnjim minimumima od 0 do -3 °C u velikom dijelu zemlje. U Španjolskoj se u srijedu prognoziraju jutarnje temperature od -2 do 5 °C na pojedinim područjima, dok samo jugozapadni dio ostaje na oko 5 °C. Sjeverni Portugal očekuje jutarnje minimume blizu 0 °C u srijedu, dok se na jugu prognoziraju temperature od 5 °C do 10 °C.