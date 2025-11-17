VELIKA PROMJENA VREMENA
Arktički val hladnoće širi se zapadnom Europom: Stiže snijeg i pad temperatura, evo gdje će biti najgore
U središnjoj i južnoj Italiji, na Malti te duž jugozapadnog Balkana do zapadne Grčke, navodi Severe Weather Europe, jaka grmljavinska nevremena mogu proizvesti veliku tuču, olujne vjetrove i bujične kiše.
Arktički val hladnoće širit će se ovaj tjedan zapadnom Europom, a snijeg će zatim zahvatiti kontinent, navodi Severe Weather Europe, a prenosi Večernji list. Istovremeno, kako se dodaje, stiže kišno razdoblje za mediteransko područje s obilnim oborinama i opasnošću od poplava na pojedinim lokacijama.
Nakon blagog tjedna i vikenda, početak novog tjedna donosi dramatičan pad temperature. Hladna arktička zračna masa nadvit će se preko zapadne i jugozapadne Europe. Temperature će biti znatno niže od uobičajenih za ovo doba godine u Irskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu od srijede do petka. U dijelu Europe, doći će do promjene temperature od gotovo 20 °C u samo nekoliko dana. To će označiti dolazak zimskih uvjeta.
Početkom novog tjedna, na površini se razvija frontalni sustav s niskim tlakom iznad Ujedinjenog Kraljevstva i Sjevernog mora, dok tlak znatno raste nad sjevernim Atlantikom. To rezultira pojačavanjem sjevernog strujanja. Na većim visinama pojavit će se olujni vjetrovi, a zbog toga će se hladnoća gurati prema jugu.
U ponedjeljak hladna zračna masa doseže središnju Francusku i Njemačku, dok sjeverno strujanje ubrzava širenje prema jugu. Dalje prema istoku, nad istočnom Europom i Balkanom, jugozapadno strujanje održava neuobičajeno tople temperature s lokalnim vrijednostima iznad 20 °C. Do sredine tjedna, arktička hladnoća pojačat će se preko zapadne Europe. Hladnija zračna masa širit će se u Sredozemlje, središnju Europu te otjerati toplinu s Balkana i istočne Europe. No, najintenzivnija hladnoća ostat će u zapadnom dijelu Europe. Kasnije tijekom tjedna, sjevernoatlantski anticiklon postupno će se pomicati prema prema jugu, omogućavajući arktičkoj hladnoći da dosegne Pirenejski poluotok. Hladnoća će dosegnuti još i zapadno Sredozemlje, Maroko i zapadni Alžir.
U kombinaciji s oborinama tijekom napredovanja arktičke fronte, prognozira se i snijeg. Pritom, najveće koncentracije snježnih oborina bit će na sjevernim padinama planinskih lanaca. U većini nizina očekuje se samo povremeni snijeg, bez značajnijih akumulacija.
Tijekom sredine tjedna, u Velikoj Britaniji očekuju se temperature ispod ništice, s najnižim vrijednostima od -3 do -5 °C u nizinama te još nižima na višim nadmorskim visinama. Temperature u Francuskoj bit će stabilne od utorka do četvrtka, s jutarnjim minimumima od 0 do -3 °C u velikom dijelu zemlje. U Španjolskoj se u srijedu prognoziraju jutarnje temperature od -2 do 5 °C na pojedinim područjima, dok samo jugozapadni dio ostaje na oko 5 °C. Sjeverni Portugal očekuje jutarnje minimume blizu 0 °C u srijedu, dok se na jugu prognoziraju temperature od 5 °C do 10 °C.
Središnja Europa očekuje najniže temperature sredinom tjedna. Uzvišeni dijelovi i alpske doline imat će temperature ispod -10 °C. Središnja i južna Njemačka, Češka, Slovačka, južna Poljska, Slovenija i zapadna Mađarska očekuju jutarnje minimume od -3 do -7 °C. Sjeverna Italija očekuje temperature blizu ili malo ispod 0 °C u srijedu. Zemlje zapadnog Balkana također bi trebale imati temperature ispod ništice.
U središnjoj i južnoj Italiji, na Malti te duž jugozapadnog Balkana do zapadne Grčke, navodi Severe Weather Europe, jaka grmljavinska nevremena mogu proizvesti veliku tuču, olujne vjetrove i bujične kiše. Intenzivno i uporno jugozapadno strujanje podržavat će obilne kiše duž zapadnih Apenina i Dinarskih planina na zapadnom Balkanu. Aktivnost će biti kombinirana s grmljavinskim nevremenom. Crna Gora i sjeverna Albanija očekuju ekstremne kiše, s lokalno mogućim akumulacijama preko 700 mm, potencijalno do vikenda. To je posljedica nekoliko frontalnih valova koji prelaze mediteransko područje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare